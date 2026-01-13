Tidsplanerare
Vi söker en Tidsplanerare för Program Tvärförbindelse Södertörn till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som tidplanerare inom programmet Tvärförbindelse Södertörn stödjer du verksamheten i styrningen mot överenskomna mål och bidrar till att projekten levererar enligt tid, kostnad och innehåll. Rollen innebär ansvar för utveckling, uppföljning och kvalitetssäkring av tidplaner samt att stödja, utbilda och samordna med medarbetare och projektledare.
Utveckla och upprätthålla kvaliteten på arbetet med tidplanering
Förtydliga, kommunicera och vidmakthålla rätt kravställning för programmets tidplaner
Presentera beslutsunderlag och aktuellt läge för beslutsfattare
Utbilda medarbetare inom programmet
Uppdatera instruktioner och utveckla rutiner för arbetet med tidplan
Driva aktiv tidplanering tillsammans med projektledare i utvalda projekt
Kontinuerlig uppföljning och uppdatering av utvalda projekttidplaner inom programmet
Rådgivning och stöd vid framtagande av åtgärder för att begränsa påverkan på styrande tider
Granskning av tidplaner upprättade av leverantörer mot programövergripande kravställning för kvalitet på tidplan
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig.
Minst ett års erfarenhet inom de tre (3) senaste åren i rollen som tidplanerare i minst ett stort komplext projekt med ett kontraktsvärde över 500mkr (som konsult eller anställd) hos byggentreprenör eller beställare av entreprenadverksamhet.
Goda kunskaper i systemstöd för tidplanering såsom Powerproject, Primavera P6, MS project eller motsvarnade.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
