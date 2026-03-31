Sommarjobb inom Texttelefoni
Vill du göra skillnad i sommar och samtidigt få värdefull erfarenhet av kommunikation och service?
Dynava söker nu timanställda till Texttelefoni.
Om Dynava
Dynava är ett internationellt tjänsteföretag som levererar kundservice- och kommunikationslösningar till den nordiska marknaden. Vi arbetar med både offentliga och privata uppdragsgivare och erbjuder flera samhällsviktiga tjänster där tillgänglighet, kvalitet och korrekt kommunikation är avgörande. Dynava har cirka 900 medarbetare verksamma i Sverige, Finland, Estland, Cypern, Moldavien och Senegal.
Om anställningen Timanställning 6 månader med start från maj
Omfattning motsvarande cirka 50-75 % (kan variera)
Varierande arbetstider - dag, kväll och helg
Preliminär utbildning under maj
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Arbetet utförs endast från kontor (ej distansarbete)
Placering
Arbetet avser våra kontor i:
Skövde och Sundsvall
Om rollen
Som text- och talförmedlare arbetar du med att förmedla samtal i realtid mellan personer med hörselnedsättning eller talsvårigheter och personer som använder vanlig telefon. Uppdraget kräver hög koncentration, språklig precision och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som Har mycket god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Är snabb, noggrann och lyhörd för användarens behov
Har en professionell och respektfull ton i alla situationer
Är stresstålig och trivs i ett periodvis högt tempo
Har hög närvaro och tar ansvar för dina arbetstider
Vill utvecklas och bidra positivt till teamet
Snabb skrivhastighet är ett skallkrav (test genomförs före intervju)
Meriterande Erfarenhet av kundservice eller telefonbaserat arbete
Erfarenhet av arbete med eller möten med personer med funktionsnedsättning Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dynava AB
(org.nr 556433-7417), https://www.dynava.com/sv-se/ Kontakt
Arbetsledare
Sandra Bergdahl sandra.bergdahl@dynava.com Jobbnummer
9830408