Testtekniker till Permobil
2025-09-13
Har du ett stort tekniskt intresse och tycker om att arbeta hands on med mekanisk utrustning? Nu finns möjligheten att kickstarta din karriär inom test och analys på det globala och expansiva Medtech företaget Permobil!
OM TJÄNSTEN
Permobils mål är att leverera tekniska lösningar som gör det möjligt för användare att få sin funktionsvariation kompenserad så långt som möjligt med hjälpmedel som håller samma tekniska standard som de vi alla använder till vardags. Permobil sätter människorna som använder deras produkter i främsta rummet med syftet att skapa innovationer för individer och att skapa avancerade supportlösningar som berikar livet för människor som lever med funktionsvariationer.
Du erbjuds
• Ett utmanande och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter hos en global arbetsgivare
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att göra skillnad, varje dag, för människor runt om i världen
• Att arbeta i Permobils helt nya och hållbara kontor och testanläggning beläget i Birsta
• Att vara en del av ett högkvalificerat team som tillsammans strävar efter de mest innovativa lösningarna
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta testning av både komponenter och kompletta elrullstolar. Genom dina tester och din feedback kommer du att bidra till utvecklingen av nya produkter samt förbättring och underhåll av befintliga produkter. Arbetet sker i nära samarbete med andra testtekniker, testingenjörer och beräkningsingenjörer på avdelningen.
Du kommer bland annat att:
• Förbereda och genomföra testning, verifiering och validering av mekaniska system och komponenter
• Skriva tekniska rapporter utifrån dokumenterade testresultat
• Konstruera testriggar
• Identifiera och realisera förbättringar i testprocesser och metoder
• Underhålla testutrustning och dokumentation
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har ett stort tekniskt intresse och är mekaniskt kunnig
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, då det krävs i kommunikation och dokumentation
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Tidigare erfarenhet inom området för Medtech
• Erfarenhet från fordonsindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
• Ordningssam
• Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
På Permobil sätts människorna som använder deras produkter i främsta rummet. Deras syfte är att skapa innovationer för individer, att skapa avancerade supportlösningar som berikar livet för människor som lever med funktionsvariationer. Deras engagerade team arbetar outtröttligt för att göra detta möjligt, oavsett om de designar en ny rullstol, testar sittdynor eller erbjuder stöd till en fysioterapeut. Ersättning
