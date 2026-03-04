Testledare (bank & finans)
Rasulson Consulting AB / Datajobb
2026-03-04
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Testledare till ett uppdrag inom bank- och finanssektorn. Du får ett övergripande ansvar för att leda och samordna testarbetet i en komplex leverans med flera interna team och externa leverantörer. Rollen omfattar teststrategi, etablering av testprocess, kvalitetssäkring samt löpande uppföljning och rapportering.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Definiera, etablera och förankra övergripande teststrategi samt säkerställa en strukturerad testprocess genom hela leveransen.
Leda och koordinera testaktiviteter mellan interna team och externa leverantörer med egna testorganisationer.
Skapa samsyn kring arbetssätt, tidslinjer, beroenden, kvalitetsmål samt entry- och exit-kriterier för testfaser.
Säkerställa förutsättningar för test (miljöer, testdata, planering och bemanning av testfaser).
Arbeta nära verksamheten för att säkerställa att testscenarier och testfall speglar affärsflöden samt regulatoriska och funktionella krav.
Koordinera och stödja genomförandet av UAT (User Acceptance Testing).
Ansvara för övergripande defekthantering, kvalitetsuppföljning, riskhantering och uppföljning av testprogress.
Leverera strukturerad status- och kvalitetsrapportering till styrgrupp och relevanta intressenter.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som Testledare/Test Manager, QA Lead eller motsvarande i större och komplexa projekt.
Erfarenhet av att koordinera och styra testarbete över flera leverantörer och interna team.
Mycket god kunskap om testprocesser, testmetodik samt arbete enligt SDLC och/eller agila leveransmodeller.
Praktisk erfarenhet av test management-verktyg samt Jira.
Erfarenhet av strukturerad kvalitetsstyrning, defekthantering och testrapportering.
Erfarenhet från bank-, finans- eller kreditområdet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av test i regulatoriskt styrda miljöer.
Erfarenhet av att arbeta med flera parallella release-/leveransspår och komplexa beroenden.
Erfarenhet av att driva förbättringsarbete inom testprocess och kvalitet.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
Prästgårdsliden 14 D (visa karta
)
595 42 MJÖLBY Jobbnummer
9776637