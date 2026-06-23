Testledare
Läkemedelsverket / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-06-23
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Vill du arbeta med test och kvalitet i samhällsviktiga system? Hos oss bidrar du till samhällsnytta och får arbeta med spännande tekniska utmaningar. På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans i livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Vår verksamhet
IT på Läkemedelsverket består av enheten för digitalisering (DIG) och enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd (CIA). DIG har idag cirka 90 engagerade medarbetare som tillsammans med CIA tar ett helhetsgrepp om myndighetens digitalisering.
Vi arbetar nära verksamheten och levererar tillgängliga, stabila och säkra IT‐stöd som gör konkret nytta. Vi har en relativt stor del egenutveckling och våra team utvecklar kontinuerligt både arbetssätt, teknik och verktyg med fokus på kvalitet, samarbete och lärande.
Våra team utvecklar kontinuerligt både arbetssätt, teknik och verktyg med fokus på kvalitet, samarbete och lärande. Vår arkitektur bygger på bland annat Oracle APEX, .NET‐plattform samt automatiseringar med RPA.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Hos oss får du arbeta i tvärfunktionella team där test, krav, utveckling och verksamhet samarbetar nära, lär tillsammans.
I rollen ingår att:
Med teamet planera, samordna och genomföra testaktiviteter
Leda och facilitera acceptanstester tillsammans med användarna
Följa upp, analysera och dokumentera testresultat
Designa och kvalitetssäkra testfall
Underhålla och utöka befintlig automatisk testsvit
Verifiera tester, identifiera avvikelser och driva felhantering
Utföra utforskande tester för att upptäcka oväntade beteenden
Säkerställa helhetsperspektiv i testningen och identifiera områden där testtäckningen kan förbättras
Bidra till att utveckla arbetssätt för test och testautomatisering
Utveckla verksamhetens test och kravställning av Low-Code och automationerBakgrund
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flera års dokumenterad erfarenhet av testarbete inom agila utvecklingsteam
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kvalitetssäkring av Low-Code, gärna Oracle APEX
Erfarenhet av automationer med robotar i t.ex. UI-path
Erfarenhet av testledning eller test av informationssystem för regulatoriska eller administrativa processer inom hälsoområdet
Arbetat i verktyg som Azure DevOps eller motsvarande
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem och regulatoriska processer som GAMP5 eller ISO 9001
Certifiering inom test, exempelvis ISTQB eller motsvarande
Erfarenhet av tillgänglighetstestning (gentemot riktlinjer enligt WCAG eller EN301549)
Dina personliga egenskaper
Som person är du öppen och nyfiken, samarbetar gärna med andra och bidrar till ett strukturerat arbetssätt i teamet. Du behöver ha ett starkt eget driv och tar initiativ för att föra arbetet framåt. Du förstår att din roll är att stödja och hjälpa slutanvändaren med användarupplevelse och tillgänglighet som fokus.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Digitalisering
Diarienummer: 2.4.1-2026-051329
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Mikael V Lindberg. Till följd av semesterperiod veckorna 29-32 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor. Urvalet påbörjas från och med vecka 33. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Växeln når du på 018-17 46 00 eller genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
751 03 UPPSALA Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
9975701