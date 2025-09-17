Testingenjör
Saab AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Flygplan utsätts för stora påfrestningar, vilket ställer höga krav på säkerheten. Din uppgift blir att säkerställa att Avionics produkter kan hantera dessa utmanande miljöer - särskilt de med stark koppling till optisk teknik, exempelvis head-up display. Du kommer också vara involverad i våra projekt för att på ett tidigt stadie se till att designen av våra produkter klarar de olika miljöer den kommer utsättas för. Vi har testfaciliteter på vårt område där de flesta tester utförs, men vissa tester behöver göras på externa laboratorier.
Som testingenjör i teamet blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
* Bryta ner krav kopplade till miljötålighet för våra produkter
* Definiera och utforma hur miljötesterna skall genomföras, vilken utrustning som behövs och skriva detta i en procedur
* Genomföra miljötester, så som vibrations-, temperatur-, elmiljö- och blixtprov.
* Dokumentera resultatet i testrapporter.
I rollen kommer du ha kontakt med många olika yrkesroller såsom projektledare, konstruktörer, chefsingenjörer, produktion och testutvecklare vilket kommer ge dig en bra inblick i hela produktlivscykeln. Arbetet ger en bred förståelse för Avionics verksamhet, från utveckling till produktion, och det finns goda utvecklingsmöjligheter både inom och utanför sektionen. Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Vi söker dig som är analytisk, har en praktisk ådra och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du är initiativrik och kommer gärna med förslag på förbättringar för att utveckla våra arbetssätt. Eftersom dokumentationskraven hos oss är höga, tror vi också att du är noggrann, strukturerad och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
För att lyckas i rollen har du:
* Ingenjörsutbildning inom exempelvis elektronik, mekatronik, rydmteknik eller fysik
* Några års erfarenhet inom relevant område
* Goda kunskaper i engelska, då mycket av vår dokumentation sker på språket
Det är meriterande om du har erfarenhet av mätteknik, elektronikkonstruktion, verifiering eller EMC.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9513722