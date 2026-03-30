Testautomation
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-30
Vi söker en erfaren RPA-utvecklare med specialisering inom testautomation till ett tvärfunktionellt team verksamt i en SAP S/4HANA-miljö. Uppdraget omfattar utveckling, vidareutveckling och förvaltning av automatiserade testfall med syfte att säkerställa hög kvalitet i affärskritiska processer. Du arbetar tillsammans med testare, utvecklare och verksamhetsrepresentanter i en agil kontext med fokus på struktur, spårbarhet och kontinuerlig förbättring.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla, vidareutveckla och förvalta automatiserade testfall i UiPath
Säkerställa att testfall är korrekt definierade, spårbara och relevanta i förhållande till krav
Arbeta med testfallshantering i Azure DevOps och UiPath Test Manager
Analysera avvikelser, incidenter och fel samt dokumentera och återkoppla till berörda intressenter
Bidra till en skalbar och strukturerad testautomationsförmåga inom teamet
Samverka nära med IT och verksamhet i ett tvärfunktionellt agilt teamKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i UiPath Studio
Erfarenhet av testautomation, inklusive både UI- och API-baserade tester
Erfarenhet av UiPath Test Manager och UiPath Orchestrator
Erfarenhet av att bygga, köra och underhålla automatiserade testflöden
Erfarenhet av versionshantering, exempelvis Git
Erfarenhet av att arbeta med testfall och säkerställa spårbarhet mot krav
God analytisk förmåga samt erfarenhet av felsökning, incidenthantering och avvikelseanalys
Meriterande
Erfarenhet från större organisationer eller komplexa systemlandskap
Erfarenhet av Azure DevOps
Erfarenhet av API-testverktyg, exempelvis Postman eller motsvarande inom UiPath
Erfarenhet av arbete i SAP-miljöer, SAP S/4HANA samt EAM/PM-flöden
Erfarenhet av Fiori, integrationer och end-to-end-testning
Start: 2026-04-06
Längd: 2026-12-31
Plats: Remote, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
111 22 STOCKHOLM
Jobbnummer
9827094