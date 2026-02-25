Testare
2026-02-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en testare som blir en del av ett testteam med ansvar för acceptanstestning inom en organisation som utvecklar och förvaltar digitala e-tjänster inom hälso- och sjukvård. Du arbetar nära utvecklingsorganisation och tjänsteförvaltning och bidrar till hög kvalitet i flera tjänster inom leveransområdet. Utöver praktiskt testarbete ingår även viss testledning i teamet.
ArbetsuppgifterGenomföra acceptanstestning för flera e-tjänster inom leveransområdet
Planera, utveckla och underhålla testautomatisering
Utföra utforskande testning och omsätta insikter till förbättrade testfall
Testa API:er (t.ex. REST/SOAP) och/eller användargränssnitt (GUI)
Stödja kravanalys ur ett test- och kvalitetsperspektiv
Bidra med testledning och koordinering av testaktiviteter inom teamet
Samarbeta tätt med utveckling och förvaltning kring teststrategi, testdata och leveranser
KravErfarenhet av testning av API:er, exempelvis REST/SOAP-gränssnitt och/eller testning av användargränssnitt (GUI)
Erfarenhet av agilt arbetssätt
Erfarenhet av utforskande testning
Erfarenhet av kravanalys
Erfarenhet av att utveckla och underhålla testautomatisering
Erfarenhet av testledning
Swedish (FIRST_LANGUAGE)
MeriterandeErfarenhet av Selenium
Erfarenhet av Jira och Confluence
Minst 2 års erfarenhet av prestandatester
Minst 1 års erfarenhet av testning inom hälso- och sjukvård
Erfarenhet av arbete med medicintekniska (MDR) produkterSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
