Test Engineer
Om kundföretaget
Vill du arbeta nära avancerad motorteknik och bidra till utvecklingen av framtidens tunga fordon? Vi söker nu en Test Engineer till en global kund inom fordonsindustrin - en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete i testmiljö med teknisk problemlösning och kontinuerlig utveckling.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som Test Engineer blir du del av ett engagerat team som ansvarar för drift och utveckling av motorprovningsceller. Arbetet omfattar installation, testförberedelser och genomförande av provningar, samt dagligt underhåll av motorer och testutrustning. Din primära inriktning blir NVH-testning (Noise, Vibration, Harshness), där du bidrar till att säkerställa prestanda, kvalitet och tillförlitlighet i motorns dynamik.
Teamet arbetar i huvudtestanläggningen för förbränningsmotorutveckling i Sverige och är en central del av företagets globala test- och utvecklingsverksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra installation, underhåll och kalibrering av motorer och testutrustning.
Förbereda och genomföra NVH-mätningar och tester på motorer och komponenter.
Utföra felsökning och dagligt operativt stöd i testverksamheten.
Samarbeta med ingenjörer och utvecklingsteam för att säkra testkvalitet och tillförlitliga resultat.
Bidra till ständiga förbättringar av arbetssätt, säkerhet och testmetoder.Profil
Erfarenhet av praktiskt arbete med förbränningsmotorer, riggar eller laboratorie-/testutrustning.
Stark teknisk förståelse för mät-, styr- och testteknik.
Intresse för NVH-tester och utveckling av metoder inom akustik och vibration.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i tvärfunktionella team.
Kommunikativ, flexibel och lösningsorienterad.
Behärskar engelska och svenska i tal och skrift
Övrig information
Detta är ett konsultuppdrag, med start i mitten av mars och pågår till 30 oktober 2026.
För frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
