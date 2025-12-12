Test Engineer
Hitachi Energy Sweden AB / Elektronikjobb / Ludvika Visa alla elektronikjobb i Ludvika
2025-12-12
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Västerås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Möjligheten
Är du i början av din karriär inom elkraft och vill lära dig mer om högspänningsprodukter? Då har vi en spännande möjlighet för dig! Vi söker en Test Engineer till vårt Kondensatorlaboratorium vid High Voltage Products i Ludvika.
High Voltage Products är en ledande aktör inom utveckling, tillverkning och försäljning av högspänningsprodukter för överföring och distribution av elektrisk energi. Våra tillverkningsenheter omfattar avledare, brytare, kondensatorer och annan relaterad utrustning. Vi erbjuder också tjänster som säkerställer produkternas prestanda och förlänger deras livslängd.
Högeffektlaboratoriet är ett av få världsunika laboratorier för att verifiera högspänningsprodukters funktion vid olika kopplingsmoment som kan uppstå i elnätet. Vi består av fler olika laboratorier, bland annat Kondensatorlaboratoriet som denna tjänst är placerad. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC som en oberoende provinstans för många olika normer och standarder.
Som Test Engineer, också kallad "Provledare", på Kondensatorlaboratoriet kommer du att utföra prover på olika produkter som tillverkas hos oss. Dessa prover inkluderar kortslutningsprov, åldringsprov och långtidsprov. Vi är alltid i framkant när det gäller teknik och investerar kontinuerligt i vår anläggning och utrustning. Du blir en del av ett starkt team där vi hjälper varandra att utvecklas både tekniskt och personligt, där alla spelar en otroligt viktig roll. Vi ser till varje individs utveckling och vill främja vidareutveckling inom organisationen och företaget.
Hur du kommer att påverka
Ansvar för provuppdrag genom hela processen - från testförfrågningar och teknisk granskning till beräkningar, kretsuppbyggnad, tester och rapportskrivning
Utföra typprov enligt internationella standarder samt utvecklingstester för våra kunder från hela världen
Ansvar för elsäkerhet och anläggningen under provning
Analysera resultaten från provningen och skriva tekniska rapporter, främst på engelska
Regelbunden kontakt med kunder och kontrollanter under provning
Tillsammans med dina kollegor har du möjlighet att utveckla och förbättra verksamheten
Du delar Hitachi Energys grundläggande värderingar kring säkerhet och integritet, vilket innebär att ta ansvar för dina egna handlingar och samtidigt som du känner ansvar för dina kollegor och affärsverksamheten
Din Bakgrund
Vi ser att du har en universitets, - eller yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot elkraft eller likvärdig kunskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av provningsverksamhet
Flytande engelska och svenska i skrift och tal är ett krav
Du har lätt för att ta till dig teknisk information och kan omsätta teoretisk kunskap till praktik
Du trivs med att arbeta i team och kan självständigt driva uppdrag
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibel arbetstid
Hälso- och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Mentor som stöd under introduktionsfasen
Olika utbildningar och kompetensutveckling för anställda
Mångfaldigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Extra ersättning för föräldraledighet
Förmånsportal för anställda med tusentals rabatter och förmåner
Mer om oss
Skicka in din ansökan redan idag - vi behandlar ansökningarna löpande. Välkommen att forma framtiden tillsammans med oss!
Rekryterande chef: Felicia Hinnersson felicia.hinnersson@hitachienergy.com
kommer att kunna svara på dina frågor angående tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Philip Bengtsson +46 107 38 25 17; Ledarna: Frank Hollstedt +46 10 7387043; Unionen: Michael Fosselius +46 107 38 46 19. Övriga frågor ställs till Talent Acquisition Partner Antra Volujevica, antra.volujevica@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9642957