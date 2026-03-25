Test Developer / Test Automation Engineer

Astek Sweden AB / Datajobb / Mölndal
2026-03-25


Vi söker nu flera Test Developers / Test Automation Engineers med erfarenhet inom Automotive till spännande uppdrag i en högteknologisk och innovativ miljö.
Vill du arbeta med framtidens fordon, elektrifiering och avancerade systemlösningar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

OM ROLLEN:
Du kommer att arbeta med utveckling och automatisering av tester för inbyggda system inom Automotive. Rollen innebär både utveckling av testfall och vidareutveckling av testmiljöer i en CI/CD-miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:

Utveckling och automatisering av testfall (Python/CAPL)

Testning av ECU:er och kommunikationsprotokoll

Arbete i Vector-miljöer (CANoe, CANalyzer)

Bygga och underhålla CI/CD-flöden (Jenkins)

Arbeta i Git/Gerrit-baserade utvecklingsflöden

Felsökning och analys av kommunikation (CAN, LIN, Ethernet, UDS)

PROFIL:

Minst 3 års erfarenhet som Test Developer/Test Automation Engineer inom Automotive

Goda kunskaper i Python och/eller CAPL

Erfarenhet av Robot Framework eller vTestStudio

Erfarenhet av Vector-verktyg (CANoe, CANalyzer)

God förståelse för kommunikationsprotokoll: CAN, LIN, Ethernet, UDS

Erfarenhet av test automation och scripting

Erfarenhet av Git/GitHub/Gerrit

Erfarenhet av Jenkins och CI/CD

B-körkort

VILKA ÄR VI?
Astek Sweden AB är ett konsultföretag som prioriterar sina anställda högt. Vi tillhandahåller spännande och utmanande uppdrag och gör vårt yttersta i varje situation för att möta ditt önskemål med en matchande tjänst. För att stärka och höja dig som individ har alla medarbetare en utvecklingsplan för individuell tillväxt. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsledande löner & förmåner, professionella aktiviteter som utbildningar samt regelbundna sociala aktiviteter som för oss samman
Vill du också bli en del av vårt team? Vi rekryterar kontinuerligt, så sök redan idag! Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.
Ansvarig rekryterare: Jannica Niklasson Roos Email: jannica.niklasson@astek.net Telefonnummer: +46701440270
Vi ser fram emot din ansökan!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Ragnar Thorngrens Gata 2
431 45  MÖLNDAL
431 45  MÖLNDAL

