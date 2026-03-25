Test Developer / Test Automation Engineer
Vi söker nu flera Test Developers / Test Automation Engineers med erfarenhet inom Automotive till spännande uppdrag i en högteknologisk och innovativ miljö.
Vill du arbeta med framtidens fordon, elektrifiering och avancerade systemlösningar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
OM ROLLEN:
Du kommer att arbeta med utveckling och automatisering av tester för inbyggda system inom Automotive. Rollen innebär både utveckling av testfall och vidareutveckling av testmiljöer i en CI/CD-miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling och automatisering av testfall (Python/CAPL)
Testning av ECU:er och kommunikationsprotokoll
Arbete i Vector-miljöer (CANoe, CANalyzer)
Bygga och underhålla CI/CD-flöden (Jenkins)
Arbeta i Git/Gerrit-baserade utvecklingsflöden
Felsökning och analys av kommunikation (CAN, LIN, Ethernet, UDS)
PROFIL:
Minst 3 års erfarenhet som Test Developer/Test Automation Engineer inom Automotive
Goda kunskaper i Python och/eller CAPL
Erfarenhet av Robot Framework eller vTestStudio
Erfarenhet av Vector-verktyg (CANoe, CANalyzer)
God förståelse för kommunikationsprotokoll: CAN, LIN, Ethernet, UDS
Erfarenhet av test automation och scripting
Erfarenhet av Git/GitHub/Gerrit
Erfarenhet av Jenkins och CI/CD
B-körkort
VILKA ÄR VI?
Astek Sweden AB är ett konsultföretag som prioriterar sina anställda högt. Vi tillhandahåller spännande och utmanande uppdrag och gör vårt yttersta i varje situation för att möta ditt önskemål med en matchande tjänst. För att stärka och höja dig som individ har alla medarbetare en utvecklingsplan för individuell tillväxt. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, marknadsledande löner & förmåner, professionella aktiviteter som utbildningar samt regelbundna sociala aktiviteter som för oss samman
Vill du också bli en del av vårt team? Vi rekryterar kontinuerligt, så sök redan idag! Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.
Ansvarig rekryterare: Jannica Niklasson Roos Email: jannica.niklasson@astek.net
Telefonnummer: +46701440270
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459907-1912700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astek Sweden AB
(org.nr 556227-4000), https://astekswedenab.teamtailor.com
Ragnar Thorngrens Gata 2
)
431 45 MÖLNDAL
