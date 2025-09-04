Test Automation Engineer Till globalt vattenteknikföretag
Har du ett par års erfarenhet som Test Automation Engineer och vill vara med på en häftig resa på ett väletablerat, internationellt och familjärt företag? Vill du även tillhöra ett företag som bidrar till en bättre värld och värdesätter dig som individ? Om detta stämmer in på dig, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN:
Kunden är ett globalt vattenteknikföretag dedikerat till att lösa världens mest utmanande vattenfrågor. Nu söker de en som vill vara med på tåget mot nya och spännande projekt.
I rollen som Test automation Engineer kommer du i huvudsak att utveckla och upprätthålla testautomatisering i Python enligt kundens krav och kvalité. Du kommer tillhöra ett seniort utvecklingsteam och jobba i tvärfunktionella team med kollegor inom andra discipliner. För att lyckas i denna roll behöver du vara intresserad av att jobba med testautomation och ha erfarenhet av embedded systems. Utöver det ser vi gärna att du trivs i att jobba i team och i en agil miljö där du kommer att delta i varje skede av utvecklingen, från kravanalys till design och implementering.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Skapa, planera, utföra och automatisera testfall i kundens utvecklingsprojekt i Python och Jenkins
Utföra olika typer av tester som till exempel installation, kompatibilitet, utforskande, användare
Förstå kravkällor för att utveckla testscenarier
Granska och hjälpa teamet att utveckla testbara systemkrav.
VI SÖKER DIG SOM HAR:
En högskole- eller civilingenjörsexamen i datateknik, elektroteknik, mekatronik eller liknande, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar detta
Kunskaper i testautomation i Python
Ett par års erfarenhet från inbyggda system eller IT system
Erfarenhet av konfigurationshanteringsverktyg såsom GIT
Kunskaper inom kontinuerlig integration och leveransmetoder och tillhörande verktyg (t.ex. Jenkins, Bitbucket pipelines)
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven
Självständig
Strukturerad
Kommunikativ
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Omgående
Placering: Sundbyberg, Stockholm
Rekryteringsansvarig: Fahim
Lön: Marknadsmässig lön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
