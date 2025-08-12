Terminalarbete på Deltid!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Helsingborg
2025-08-12


Universitetsstudent eller har du ett annat arbete på minst 50 % se hit!
Arena personal söker för kunds räkning flitig extrapersonal för terminalarbete.
Arbetsuppgifterna på terminal innefattar paketsortering efter postnummer. Arbetstiderna är måndag-fredag 15.00-19.30, 3-5 dagar per vecka.
Det är krav på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Detta kan innefattas av studier eller ett annat arbete. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer EJ behandlas. Från Arena Personals sida ses helst att du har möjlighet att arbeta i snitt minst 3 vardagar i veckan.
Din profil Vi ser gärna att du är en framåt och arbetsvillig person som inte är rädd för att ta i. Du behöver fungera i grupp men samtidigt ha förmågan att vara självständig i ditt arbete. För att passa till tjänsten bör du vara noggrann, effektiv i ditt arbete och driftig. För att få tjänsten krävs även att du är ordningsam och kan vara tydlig i din kommunikation med konsultchefen.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/

Arbetsplats
Arena Personal

Kontakt
Marko Cicak
marko.cicak@arenapersonal.com
0708398375

Jobbnummer
9454353

