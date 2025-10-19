Terminalarbetare (helgarbete)
2025-10-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ljungby
Nu söker vi en driven person och en som har lätt för att ta egna initiativ och vara lite förutseende och som har tidigare erfarenhet av terminalarbete och truckvana. Tjänsten är tidvis i högre tempo så det gäller att man kan hantera lite stressiga situationer.
Man måste kunna tala engelska för denna tjänst då vi samarbetar med olika nationaliteter. Man ska även ha ett trevligt bemötande gentemot kunder och chaufförer.
Tjänsten är lagd på helger, dvs lördagar och söndagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: richard@icetransport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminalarbete".
(org.nr 556738-9878)
Planteringsvägen 7 (visa karta
)
252 30 HELSINGBORG Jobbnummer
9563671