Terminal, packeri arbetare

Swedagro AB / Lagerjobb / Kristianstad
2025-09-01


Visa alla lagerjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swedagro AB i Kristianstad

Truckförare sökes till grönsaksproduktion
Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande truckförare för arbete hos en ledande producent av grönsaker.

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning av lastbilar med truck
Intern transport av varor
Övriga lagerrelaterade uppgifter vid behov

Arbetet sker i 2 skift.
Det är meriterande om du har körvana av A2, A4, B1 truck + C lastbilskort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobb@ahusgront.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swedagro AB (org.nr 556890-4006)
Flötövägen 306 (visa karta)
296 91  ÅHUS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Åhus Grönt AB

Jobbnummer
9485914

Prenumerera på jobb från Swedagro AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swedagro AB: