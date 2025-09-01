Terminal, packeri arbetare
2025-09-01
Truckförare sökes till grönsaksproduktion
Vi söker nu en erfaren och ansvarstagande truckförare för arbete hos en ledande producent av grönsaker.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Lastning och lossning av lastbilar med truck
Intern transport av varor
Övriga lagerrelaterade uppgifter vid behov
Arbetet sker i 2 skift.
Det är meriterande om du har körvana av A2, A4, B1 truck + C lastbilskort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jobb@ahusgront.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Terminal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedagro AB
Flötövägen 306 (visa karta
296 91 ÅHUS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åhus Grönt AB Jobbnummer
