Tekniska projektledare
2026-01-08
Om Infinity IT Consulting
Infinity IT Consulting är ett konsultföretag inom IT och Management med en stark företagskultur och teamkänsla.
Ditt välmående är vår framgång och vi menar att de bästa konsultaffärerna blir av och genomförs med stolthet när du som medarbetare mår som bäst, så gör även företaget och våra kunder det.
Vi jobbar med IT-kunder och partners i hela Skandinavien inom både telekom, verkstadsindustrin, retail, sport & mode och många andra.
Vi bygger teamet utifrån våra värderingar som genomsyrar hela företaget.
Pannben - Viljan och förmågan att lösa uppgiften, ta ansvar och känna ägarskap, men alltid våga ta hjälp.
Enkelhet - Vi krånglar inte till det, varken för oss själva eller för andra! Sunt förnuft och kundnöjdhet i fokus.
Laganda - Vi ställer upp för varandra, gör varandra bättre och skrattar varje dag!
Långsiktighet - Vi är besatta av att göra bra saker och saker bra, vi låter kortsiktiga vinningar stå tillbaka för långvariga affärsrelationer.
Stolthet - Vi är rakryggade, på riktigt och vågar gå vår egen väg!
Din IT-karriär kan starta hos just oss och vi ger förutsättningarna för det, eller så är du senior med många års erfarenhet och då ger vi utrymme för allt leda, kompetensutveckla och ge stöd åt våra mer juniora konsulter, och på det viset har vi en härlig mix i konsultteamet av olika utbyten i erfarenhet, intressen och kompetens.
Introduktion
Nu när vi kliver in i det nya året söker vi på Infinity IT Consulting fler konsulter till rollen som teknisk projektledare med olika inriktningar. Vi arbetar med en bred kundbas inom olika branscher och söker kontinuerligt efter projektledare med teknisk förståelse som vill ta sig an nya utmaningar i spännande och varierande miljöer.
Uppdragen skiljer sig åt i både omfattning och inriktning, men gemensamt är att de bedrivs i komplexa IT-miljöer där struktur, samarbete och förmågan att driva arbete framåt är avgörande.
Om rollen
Som teknisk projektledare hos Infinity arbetar du i konsultuppdrag där du leder och samordnar tekniska initiativ hos våra kunder. Rollen innebär att du fungerar som länken mellan teknik, verksamhet och leverans och bidrar till att skapa struktur, tydlighet och framdrift i projekt och förändringsarbete.
Beroende på uppdrag kan du arbeta med allt från utvecklings- och infrastrukturprojekt till systemförvaltning, migreringar eller digitaliseringsinitiativ. Uppdragen genomförs på plats, i hybridform eller på distans, beroende på kundens behov.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en erfaren teknisk projektledare och som trivs i en roll där kommunikation, ansvar och samordning står i fokus. Du har ett intresse för teknik, en god förståelse för IT-miljöer och förmågan att skapa förtroende hos både tekniska team och verksamhet.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din roll, med ett naturligt driv att få saker att hända.
Vi är ett konsultbolag inom IT och Management som värdesätter enkelhet, laganda och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en kultur som sätter människan i centrum och där ditt välmående och din framgång är viktiga delar av helheten.
Är du teknisk projektledare och letar efter din nästa utmaning i Stockholmsområdet? Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta gärna: klara.olsson@infinityitc.se
