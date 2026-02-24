Teknisk Systemförvaltare - AD & PKI Specialist
Basenheten Informationstekniks uppdrag innefattar att förvalta och utveckla regionens
informationssystem och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier samt att leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.
Vi söker en senior Active Directory- och PKI-specialist till avdelningen it-infrastruktur som tillhör basenheten Informationsteknik där även avdelningarna it-systemförvaltning vård, it-service, it-infrastruktur, it-utveckling och koordinering ingår.
Du kommer arbeta både operativt och strategiskt med vår AD-miljö, PKI-plattform, autentiseringslösningar och behörighetsmodeller - centrala komponenter för våra mest samhällskritiska system.
Region Blekinges it-miljö är modern och omfattar hela regionen med samarbeten inom Blekinge , med andra regioner, kommuner och myndigheter.
Om jobbet
Rollen innebär att du ansvarar för drift, utveckling och modernisering av hela vår AD- och PKI-plattform. Du arbetar nära övriga team för att säkerställa att identitet, katalogtjänster och certifikathantering är stabila, säkra och långsiktigt hållbara.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift och förvaltning
- Ansvara för drift, övervakning och vidareutveckling av Active Directory och domänkontrollanter
- Ansvara för drift, övervakning och vidareutveckling av vår ADFS-miljö
- Hantera AD-databasens struktur och hur katalogens olika delar samverkar
- Arbeta med replikering, katalogpartitioner och katalogens interna logik
- Säkerställa att AD-DNS fungerar korrekt och är stabilt
- Felsöka avancerade problem inom autentisering, policydistribution, DNS och katalogtjänster
- Förvalta och vidareutveckla vår PKI-plattform, certifikatmallar och hela certifikatkedjan
Arkitektur och strategi
- Designa och vidareutveckla vår AD-struktur, behörighetsmodeller och delegationsmodeller
- Driva utveckling inom identitetssäkerhet och moderna arbetssätt som Zero Trust
- Delta som expert i projekt där AD, autentisering eller PKI ingår
- Ta fram riktlinjer för katalogtjänster och certifikat
Om dig
Du är en erfaren specialist som har arbetat länge med Active Directory i större eller mer komplexa miljöer. Du trivs med att ha tekniskt ansvar, gillar att lösa svåra problem och är trygg i att fatta beslut kring identitet och säkerhet.
Teknisk erfarenhet
- Minst fem års erfarenhet av drift och design av AD i avancerade miljöer
- Djup förståelse för hur AD är uppbyggt, inklusive katalogens struktur och replikeringsmekanismer
- Mycket goda kunskaper inom AD-DNS och autentisering (t.ex. Kerberos och NTLM)
- Erfarenhet av felsökning av komplexa AD-relaterade problem
- Erfarenhet av federeringstjänster, särskilt ADFS
- Erfarenhet av att arbeta med PKI och certifikathantering
- God förståelse för identitetssäkerhet, Zero Trust och privilegierad åtkomst
- Vana vid script och automatisering
För att trivas bra i rollen behöver du värdesätta samarbete och tycker om att dela med dig av din kunskap. Du är en utåtriktad person med ett positivt synsätt och har lätt att kommunicera såväl skriftligt som muntligt och med en god förmåga att samarbeta med olika verksamheter och skapa bra och förtroendefulla relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
