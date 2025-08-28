Teknisk supportledare till TNG Tech, Göteborg
Teknisk supportledare till längre uppdrag i Göteborg - ansvar för struktur, IT-support och förändringsarbete i teknikdriven miljö.
Som Teknisk supportledare i Göteborg blir du en central del av en IT-supportorganisation i förändring, där din erfarenhet och ditt ledarskap gör verklig skillnad. Du får möjlighet att bidra med struktur, tydlighet och nya arbetssätt som stärker teamets leverans och utvecklar supportfunktionen. I rollen får du utrymme att coacha, stötta och leda andra - och vara den som driver förändringsarbetet framåt. Här får du arbeta i en miljö som präglas av engagemang och teknik i framkant, där ditt inflytande och din kompetens är avgörande för att skapa ett effektivt och uppskattat stöd i organisationen.
Ditt anställningserbjudande
Det här är rollen för dig som vill ta en nyckelposition i ett internationellt bolag som kombinerar stark lokal närvaro i Sverige med kraften från en global organisation. Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där teknisk support är en affärskritisk funktion och där höga krav på kvalitet, tillgänglighet och service genomsyrar vardagen.
Som Teknisk supportledare blir du den som förfinar och utvecklar en redan etablerad supportfunktion - inte genom att bygga upp något från grunden, utan genom att ta nästa steg i att skapa struktur, tydlighet och långsiktighet. Du blir en viktig motor i att driva förändringsarbete, med mandat att påverka arbetssätt och processer som gör verklig skillnad för både teamet och verksamheten.
Samtidigt får du utlopp för ditt ledarskap genom att coacha, inspirera och stötta kompetenta kollegor i teamet. Du bidrar till att höja både engagemang och kvalitet, och får möjlighet att växa i en kultur som präglas av professionalism, nyfikenhet och utvecklingsvilja. I denna roll får du helt enkelt kombinera din tekniska erfarenhet med din passion för människor och förändring - och bli en drivande kraft i en internationell organisation där ditt arbete skapar synliga resultat.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
I rollen som Teknisk supportledare kommer du att:
• Ansvara för att utveckla och förädla arbetssätt, rutiner och processer inom IT-support
• Vara ett operativt stöd för Supportchefen och bidra till struktur i det dagliga arbetet
• Coacha och leda medarbetare i teamet för att skapa engagemang, tydlighet och kvalitet
• Driva förändringsarbete och säkerställa en hög leveransnivå i en internationell miljö
• Följa upp och analysera supportärenden för att identifiera förbättringsområden
• Bidra till ökat förtroende för supportorganisationen internt och externt
Värt att veta
Rollen är placerad i Göteborg, där du tillsammans med kollegor inom support bidrar till att säkerställa hög kvalitet och tillgänglighet i verksamheten. Supportteamet består idag av omkring 20 medarbetare och samarbetet präglas av engagemang, kunnighet och vilja att utvecklas tillsammans.
Uppdraget är initialt ett konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet sker på heltid under kontorstider, i en modern och internationell arbetsmiljö som erbjuder både variation och goda möjligheter till utveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta inom teknisk support i större organisationer, gärna i en miljö där tillgänglighet och kvalitet är avgörande. Du är van vid att hantera flera system och verktyg parallellt och har en god teknisk förståelse som gör att du snabbt kan sätta dig in i nya processer och arbetssätt.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmågan att skapa struktur och tydlighet i det dagliga arbetet, samt erfarenhet av att införa och förbättra rutiner som höjer leveranskvaliteten. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att leda eller coacha medarbetare och känner dig trygg i att driva förändringar i en etablerad organisation.
Som person är du kommunikativ, ödmjuk och konsultativ, med en naturlig förmåga att bygga förtroende och engagemang. Du vågar utmana befintliga arbetssätt när det behövs och kan balansera mellan att stötta teamet i vardagen och samtidigt arbeta strategiskt med långsiktiga förbättringar.
Intresserad?
TNG Tech är ett värderingsstyrt företag. Vi drivs av vår vision där nya perspektiv på kompetens bidrar vi till en hållbar, framtidssäkrad arbetsmarknad. Det är inte bara tomma ord, utan ett arbete som vi gemensamt på TNG arbetat fram över tid. Hos oss är du en viktig medarbetare som kan göra skillnad - oavsett om du arbetar på ett av våra kontor eller som konsult hos en av våra kunder!Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare på allvar och genom kontinuerlig dialog med både våra konsulter och uppdragsgivare säkerställer vi att du har en bra arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter. På så sätt får även du en kontinuerlig feedback och utveckling i din yrkesroll. Självklart omfattas du av kollektivavtal, schyssta anställningsvillkor, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Välkommen till TNG - där nya perspektiv ger nya karriärmöjligheter! Ersättning
