Professional Galaxy söker dig som är teknisk skribent och som har ett stort intresse för teknik. Du är analytiskt lagd och har lätt för att samarbeta samt skapa förtroende i din omgivning. Du är drivande i ditt arbete, ansvarstagande samt har förmåga att ta egna initiativ.
Skall-krav: Examen från Teknikinformatörsutbildning Goda kunskaper i svenska och engelska då dokumentation och kundkontakter förekommer på båda språken. 2-5 års erfarenhet av att arbeta i UPTIME 4 eller likvärdiga verktyg (XML/CMS).
Meriterande erfarenheter: Erfarenhet av arbete inom Saab. Erfarenhet av underhålls-/reparationsinstruktioner Erfarenhet av instruktioner för test och felsökning Erfarenhet av instruktioner för användning av mjukvara Meriterande utbildningar/kunskaper: Kunskap inom S1000D Kunskap inom Simplified Technical English (STE) Erfarenhet av Photoshop Erfarenhet av Adobe Illustrator
Duration: 2025-11-01 till 2026-09-30
Application Deadline: 2025-10-30
