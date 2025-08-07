Teknisk säljare till ACM Measuring Technology AB
2025-08-07
Vill du arbeta i ett världsledande svenskt företag inom mätteknik? Har du erfarenhet av B2B-försäljning och ett tekniskt intresse? Söker du en roll med frihet under ansvar och möjlighet till delägarskap på sikt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om ACM Measuring Technology AB
ACM Measuring Technology AB är en ledande aktör inom precisionsmätning för industrin. Våra produkter hjälper kunder att säkerställa att deras kablar och material uppfyller strikta specifikationer. Med en unik mätteknik och en global marknad är vi en pålitlig partner till kunder och agenter världen över.
Om rollen
Vi söker en driven och affärsinriktad Teknisk Säljare som vill utvecklas tillsammans med oss. Din huvuduppgift blir att skapa och underhålla kundrelationer, driva merförsäljning samt bearbeta nya kunder. Initialt kommer fokus ligga på att fördjupa relationerna med befintliga kunder (ca 80%), för att på sikt fördela tiden mellan befintliga och nya affärer (50/50).
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för försäljning och kundrelationer inom Norden och internationellt.
Stötta och utveckla våra agenter i USA, Kina, Polen, Holland och Sydafrika.
Genomföra kundbesök och supportera vid servicebesök.
Arbeta tätt med ledningen för att utveckla affären och produkterna.
På sikt ta över mer ansvar och förvalta verksamheten.
Vem tror vi passar bäst för rollen
Vi söker dig som är självgående, prestigelös och har en stark vilja att lära. Du har en teknisk förståelse och erfarenhet av industriell försäljning eller B2B. För att lyckas i rollen behöver du vara kommunikativ, nyfiken och kunna bygga förtroende hos kunder och kollegor.

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning, gärna kompletterad med eftergymnasial utbildning.
Erfarenhet av industriell försäljning eller B2B.
Goda IT-kunskaper i Office-paketet.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
Vill du veta mer
I den här rekryteringen samarbetar ACM Measuring Technology AB med OnePartnerGroup Stockholm. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse och du kommer att ha din arbetsplats i Skälby, Järfälla eller Solö Norrtälje, beroende på din bostadsort. Resor förekommer huvudsakligen i Norden initialt men på sikt över större delar av världen.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
eller Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Om du går vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester för att vi ska kunna göra den bästa matchningen av kandidater. På slutkandidater kommer vi även att göra en snabb bakgrundskontroll via Verifiera.
