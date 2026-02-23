Teknisk Säljare, sydväst
Ecoguard AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecoguard AB i Göteborg
, Jönköping
, Eksjö
, Malmö
, Örebro
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för teknik och erfarenhet från försäljning? Vill du arbeta med produkter och tjänster som hjälper företag att nå sina hållbarhetsmål?
Då kan du vara den tekniska säljaren vi söker för expansiva EcoGuard. EcoGuard arbetar för att ge sina kunder en högkvalitativ överblick över sitt fastighetsbestånd med mätning inom bland annat områdena energi, vatten och temperatur.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
På EcoGuard får du arbeta på ett företag som är i absolut framkant av sin bransch. Tillsammans med en grupp erfarna och kunniga säljare bearbetar du kunder i norra Sverige. Vårt kontor finns i Göteborg/Torslanda och här finns också ett gäng kompetenta och härliga kollegor. Din region kommer vara Bohuslän, Västergötland och Halland.
DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER
Som teknisk säljare kommer du att leverera och integrera produkter och tjänster till kunders fastigheter och fastighetssystem. Du kommer kontinuerligt att vara en stöttepelare för dina kunder inom fastighetsbranschen.
Kort beskrivning av arbetsuppgifter:
Arbeta självständigt med säljprocesser mot företagskunder genom hela säljcykeln, från uppsökande försäljning till avslut.
Bearbeta och skapa långsiktiga kundrelationer
Kontinuerligt utveckla och förbättra säljprocessen
Du kommer arbeta i en region med upparbetade kunder men som även kommer kräva av dig att du bryter ny mark. Det kommer finnas stor möjlighet till stöttning från dina kollegor som idag är 15 st totalt. Jobbet riktar sig mot kommunala och privata fastighetsägare med en spännande blandning av kunder och kontaktytor.
ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ
Då EcoGuard ständigt utvecklar och utökar sin produkt och tjänsteportfölj är rollen som säljare på EcoGuard full av möjligheter till kompetenshöjning och nya utmaningar.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är en erfaren säljare, gärna från produktförsäljning och/eller systemförsäljning. Då EcoGuard erbjuder kundanpassade lösningar behöver du en grundläggande teknisk kunskap och ett brinnande engagemang för att lära dig allt om våra system och produkter. Du är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är van användare av Excel och CRM-system.
Du är en uthållig relationsbyggare och lyhörd för dina kunders behov. Som person är du ansvarstagande och har ett systematiskt arbetssätt. Vidare så är du resultatorienterad och drivs av alla delarna i säljprocessen.
ECOGUARD SOM ARBETSGIVARE
På EcoGuard är vi stolta över vårt företag och våra duktiga kollegor - vi har roligt tillsammans och vi gör gott för miljön varje dag vi går till jobbet.
På EcoGuard värdesätter vi också god hälsa och erbjuder därför ett generöst träningsbidrag samt möjlighet att träna på arbetstid. Självklart har du möjlighet att varva med att arbeta hemma och från ditt kontor.
Säljgruppen är utspridd över Sverige och vi ser därför till att träffas regelbundet 4-5 ggr /år.
Vi har självklart kollektivavtal samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecoguard AB
(org.nr 556502-5755)
Flygledarevägen 3A (visa karta
)
423 37 TORSLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756508