Teknisk Säljare för Batterier & Solpaneler
Svenska Batterilagret AB / Säljarjobb / Kungälv Visa alla säljarjobb i Kungälv
2025-08-25
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Batterilagret AB i Kungälv
, Göteborg
, Trollhättan
, Borås
, Varberg
eller i hela Sverige
Svenska Batterilagret AB söker en teknisksäljare för solceller med tillhörande batterier.
Vi säljer och marknadsför solceller, batterier, laddare och tillbehör . Med affärsidén "batterier från klocka till truck" har Batterilagret sedan starten, för mer än 20 år sedan vuxit snabbt.
Vi har idag en rikstäckande verksamhet som erbjuder marknadens bredaste sortiment av batterier och batterirelaterade tillbehör.
Kunskap, kvalité och konkurrensmässiga priser är ledstjärnor i vårt arbete. Ett nära samarbete med ledande tillverkare borgar för att vi kan stå för vad vi lovar. Vi ska alltid kan erbjuda de bästa och senaste lösningarna till rätt priser.
Huvudkontor och centrallager ligger i Kungälv . Våra kunder är privatpersoner och industrikunder. Vi omsätter ca SEK 280 milj. och har höga tillväxtmål.
Som säljare på Svenska Batterilagret ansvarar du för att skapa långsiktiga affärer med våra kunder. Vi på Batterilagret ska alltid ge ett professionellt kundbemötande.
Vi lever på att ge 100% service!
Vi ser att Du har erfarenhet av försäljning solceller och batterier. Du är öppen och enkel person med ett intresse för att träffa och hjälpa kunder med tekniska lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@batterilagret.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Solpaneler". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Batterilagret AB
(org.nr 556547-8012), http://www.batterilagret.se
Signalgatan 8 B (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Batterilagret Jobbnummer
9474887