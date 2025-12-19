Teknisk projektledare, läkemedelsbranschen
2025-12-19
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Teknisk projektledare, läkemedelsbranschen hos vår kund.Vi söker för kunds räkning en teknisk projektledare med GMP-erfarenhet och brett kunnande inom styrsystemdesign och/eller tillverkningsprocesser.Uppdraget kräver att arbete sker on-site hos kunden.UPPDRAGETSom teknisk projektledare kommer du leda ett team om +20 ingenjörer inom processteknik med syfte att kravställa, designa och utveckla styrsystem inom läkemedelstillverkning. Du säkerställer att processkrav omsätts till en harmoniserad och verifierbar styrsystemdesign som stödjer kvalificering, produktion och regulatoriska krav.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:* Kravställa ett nytt styrsystem med avseende på processlogik, dataintegritet, larmklassning etc* Leda och ansvara för framdrift i designarbetet av styrsystem* Samverka med leverantörer, sätta upp krav och granska leverabler* Samarbeta med CQV-teamet och säkerställa testbarhet och att acceptanskriterier defineras* Bidra med kunskap inom larmklassning och dataintegritetKRAVPROFIL* Du är civilingenjör inom kemi/teknik/naturvetenskap* Erfarenhet av komplexa GMP-projekt inom styrsystemsbyte* Du har bakgrund som process-, validerings- eller automationsingenjör inom läkemedelsbranschen.* Djup kunskap om ALCOA+, audit trail, batchrelease och receptlogik* Erfarenhet av larmfilosofi, interlocks och UX design* Van att omsätta processkrav till testbar design* Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska* Meriterande om du har en projektledarcertifiering
Uppdragsstart: ASAP
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 31 mars (100%)
Område: Sweden\Stockholms län\Södermanlands län, ,City:Södertälje (SÖDERTÄLJE)
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524)
151 32 SÖDERTÄLJE
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808
9658006