Teknisk projektledare
2026-04-23
Söker du nya utmaningar och trivs med varierande arbetsuppgifter med många kontaktytor? Söker du en tjänst med frihet under ansvar där du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och driva projekt från start till mål? Då har du hittat rätt!
Hos oss får du möjlighet att arbeta med både långsiktiga och kortare utvecklingsprojekt. Vi kan erbjuda ett globalt arbetsfält med dagliga internationella kontakter. Vi söker nu en teknisk projektledare till vårt team på Produkt Integration, där du får möjlighet att kombinera projektledning med klassiskt konstruktionsarbete för att inte tappa kopplingen till tekniken.Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Du kommer att jobba som teknisk projektledare mot flera av våra traktorkunder där du ansvarar för att leverera de tekniska lösningar som krävs för att möjliggöra installation och försäljning av våra frontlastare och tillhörande utrustning. För detta krävs skräddarsydda lösningar på det mekaniska, hydrauliska och elektriska gränssnittet mellan frontlastare och traktor. Lösningar som utvecklas i nära samarbete med både traktortillverkare och interna kollegor.
Rollen innebär att du får vara del av ett internationellt och utvecklingsinriktat team där du bidrar till att driva och samordna projekt inom produktutveckling. Stora delar av dagen arbetar du med att leda interna möten inom flera teknikområden, daglig kundkontakt, följa upp tidplaner, deltaga vid kundmöten, leda och fördela tekniskt arbete i projekt samt fatta viktiga tekniska beslut för att driva projektet framåt. Visst klassiskt konstruktionsarbete inom mekanik och hydraulik kommer också att förekomma. I detta arbete kommer du att bygga upp ett stort globalt kontaktnät med direktkontakt med kunder och andra samarbetspartners.
Tjänsten är tillsvidare med placering i Brännland med möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar/vecka. Resor i tjänsten kan förekomma.Profil
Vi söker dig med konstruktörsbakgrund som är intresserad av att ta nästa steg i karriären. Du är framåt, målmedveten och har förmågan att ta ansvar för större uppgifter. Eftersom du kommer vara i direktkontakt med våra kunder är din kommunikativa förmåga på både svenska och engelska av yttersta vikt. Du känner dig bekväm att driva tekniska frågor såväl internt som externt, alltid med kunden i fokus. Vi ser gärna att du har arbetat i en roll med övergripande ansvar, har viss vana av delegering av arbetsuppgifter samt kundkontakt. Har du tidigare erfarenhet från teknisk projektledning, gärna från fordonsindustrin inom till exempel mekanik och/eller hydraulik är det meriterande.
Du är engagerad, strukturerad, har förmågan att prioritera och motivera kollegorna i teamen. Är viktigt att du känner dig bekväm att fatta tekniska beslut och arbeta i flera parallella projekt. Vidare trivs du med att planera och att ta egna initiativ samt att driva dina projekt framåt. Som person är du ansvarstagande och lyhörd.
Ta chansen att utvecklas med oss, detta är ett drömjobb för dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, internationellt arbetsfält och som vill driva egna utvecklingsprojekt från start till mål.
Vad kan JOST Umeå erbjuda dig? Hos oss får du arbeta i en internationell miljö för ett världsledande företag. Våra medarbetare beskriver atmosfären hos oss som familjär med härlig stämning mellan kollegor, både inom och mellan avdelningar. Arbetsmässigt finns stor frihet under ansvar, korta beslutsvägar och stora möjligheter till att utvecklas.
Att arbeta hos oss innebär att vara en del av ett team med stark framåtanda, drivkraft och ambition - alltid med kundens bästa i fokus. Vi verkar för att våra kunder ska mötas av produkter med hög kvalitet och det är viktigt för oss att vara nytänkande inom branschen. Genom teknisk utveckling i framkant bidrar vi till framtidens jordbruk.
Som personalförmåner erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider och arbetstidsförkortning då vi tycker det är viktigt att våra medarbetare ska kunna anpassa arbetet efter vad som passar i varje individs livssituation. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och massage på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom möjlighet till förmånscykel och privat sjukvårdsförsäkring.
Inkludering i arbetslivet är en självklarhet för oss. Vi vill tillvarata de kvaliteter som en stor mångfald tillför och vi välkomnar därför sökanden av olika kön och bakgrund.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi bakgrundskontroller i samband med rekrytering samt tillämpar slumpvisa drogtester på vår arbetsplats.
Din ansökan För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Söderkvist på tfn: 090-170 452. Vid frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta HR Linnéa Östensson på tfn: 090-170 411. Skicka in din ansökan med CV, sista ansökningsdag är den 14 maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7628981-1963715". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jost Umeå AB
903 33 UMEÅ
