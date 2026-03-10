Teknisk projektledare
2026-03-10
Vi söker en erfaren Teknisk Projektledare som vill arbeta i uppdrag hos våra kunder där teknik, struktur och tydligt ledarskap är centrala delar av vardagen. Hos oss får du vara del av ett familjärt bolag med hög professionalism och samtidigt arbeta i tekniska miljöer där dina kunskaper verkligen behövs.
Rollen
Som konsult hos oss leder du det tekniska arbetet i projekt hos större kunder, ofta inom områden där systemintegration, komplexa tekniska lösningar och tydlig kommunikation är avgörande. Du driver framdrift, skapar ordning och ser till att tekniska krav, scope och leveranser håller hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, leda och följa upp tekniskt arbete i projekt
Säkerställa att tekniska krav, tid och budget följs
Genomföra systemanalyser och bidra i tidiga tekniska beslutsunderlag
Koordinera tekniska resurser internt och externt
Fungera som teknisk kontaktpunkt mot kund, leverantörer och projektledning
Stödja kunden med tydlig rapportering, riskhantering och framdriftskontroll
Det här är en roll för dig som vill kombinera teknikförståelse med ledarskap, struktur och kunddialog.Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av teknisk projektledning eller tekniskt ledarskap
Ingenjörsexamen eller annan teknisk bakgrund inom system, elektronik, datateknik eller närliggande område
Erfarenhet av komplex systemmiljö, integration eller systemarbete
Trygghet i att leda tekniska team och ta ansvar för framdrift
God förmåga att kommunicera både med tekniknära roller och kundens ledning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Som person är du:
Strukturerad och initiativtagande
Analytisk och lösningsorienterad
Van att hantera många intressenter samtidigt
En lagspelare som bygger förtroende genom ditt sätt att arbeta
Vi söker någon som uppskattar friheten i konsultrollen, men också värdesätter tryggheten och gemenskapen i ett bolag som bryr sig om sina medarbetare.
Vissa uppdrag kan kräva säkerhetsprövning enligt gällande regelverk. I sådana fall informeras du i processen. Vilka är vi?
SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare fyra städer, och vi finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7358652-1883143". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Kopparbergsvägen 10 (visa karta
)
722 13 VÄSTERÅS Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Jobbnummer
9787072