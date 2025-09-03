Teknisk projektledare
2025-09-03
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Affärsområdet Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.
Vi söker nu tekniska projektledare som vill komma och jobba med oss inom PU Communications för att agera i såväl leveransprojekt som produktprojekt. Hos oss får du chansen att vara med och leda arbetet med integration av världens främsta system, på alla tre domänerna: luft och mark.
Den tekniska projektledaren har det övergripande tekniska ansvaret för att projektet levererar kravställt resultat inom budget. Det innebär att leda och planera teknisk verksamhet, såväl internt som externt.
Att vara teknisk projektledare innebär även att:
*
Leda och säkerställa framdrift gällande det tekniska arbetet inom projekten
*
Ansvara för kund- och leverantörs kontakt för de tekniska aspekterna
*
Stödja projektledaren med underlag vid kundkontakter
*
Övervaka projektaktiviteter och säkerställa projektets åtaganden och framdrift genom aktivt ledarskap
*
Koordinera och kravställa interna tekniska funktioner, inklusive definition av själva scopet för projektet, tidsplan, budget samt resursbehov
*
Ha förmåga att redan från fasen Win Business kunna genomföra systemanalyser av prospect, ha tillräcklig teknisk förståelse för att skapa underlag till kalkylarbeten och även driva/leda designaktiviteter
Placeringsorten för tjänsten är i Arboga.
Du är en person med gedigen erfarenhet av teknisk projektledning. Du har en ingenjörsutbildning, gärna på mastersnivå, och flera års erfarenhet av systemarbete. Du har en god förmåga att hitta effektiva lösningar och har lätt för att navigera i organisationen och kommunicera med våra interna leverantörer för att lösa och förebygga problem och utmaningar.
Tjänsten inkluderar även en hel del kommunikation med externa kunder, vilket kräver god affärsmässighet, samt goda kunskaper i både svenska och engelska i skrift och tal.
Meriterande är kunskap och arbetslivserfarenhet med stöd av International Council on Systems Engineering (INCOSE). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
