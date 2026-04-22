Teknisk kundsupport
Vill du vara en viktig kugge i ett familjärt företag med möjlighet att utvecklas i din roll? Hos oss på Näsström Maskin blir du en del i ett socialt, produktivt och härligt gäng där vår förhoppning är att du ska känna dig hemma.
Om tjänsten
Som medarbetare på vår kundservice kommer du, tillsammans med dina kollegor, ha som gemensamt mål att ge våra kunder den bästa servicen och kvalitén. Vi jobbar både mot industri och återförsäljare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Ta emot order via mejl och telefon
Svara på inkommande samtal som kan röra frågor om våra produkter, ordrar, reservdelar, returer, reklamationer etc
Tillföra mervärde för kunden genom att vid varje kundkontakt ha ett säljfokus
Samarbete är viktigt för oss då vi är ett mindre bolag som stöttar och hjälper varandra där det behövs. Det gör att din roll blir bred och övriga administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Vi hoppas att du precis som vi har intresse för att bidra till företagets fortsatta framgång.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbete, gärna att du har erfarenhet av kundtjänstarbete med telefon och mail som arbetsverktyg. Har du en teknisk bakgrund ser vi det som meriterande. Vidare ser vi att du har en god dator- och systemvana. Din svenska är mycket god i såväl tal som skrift och du har även goda kunskaper i engelska.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har ett utpräglat servicetänk och driv. Du är strukturerad, flexibel och noggrann som person samt tar gärna egna initiativ. Vidare har du förmåga att arbeta självständigt men trivs även med att arbeta i grupp och bidrar med en positiv och god stämning. Självklart ser vi att du är prestigelös och har alltid viljan att hjälpa till där det behövs.
Övrigt
Tjänsten är på heltid med sex månaders provanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Daniel Näsström på 070-0034000 eller daniel@nasstrommaskin.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbete med telefon och mail som arbetsverktyg
Goda kunskaper i svenska och engelska
God dator- och systemvana
Meriterande
Teknisk bakgrund
Om arbetsgivaren - Näsström Maskin
Näsström maskin är ett grossistföretag med agenturer inom bl.a svetsar, kompressorer, högtryckstvättar, städmaskiner och övrig verkstadsutrustning. Vi är 12 personer som arbetar i företaget och vi håller till i Nyby, Uppsala. Vår försäljning sker via våra återförsäljare och avtalskunder som finns över hela landet och som betjänar ett brett fält av kunder inom verkstad, industri och offentlig sektor. Ända sedan företaget grundades år 2000 har vår målsättning varit att med kvalitetsprodukter lösa våra kunders behov. Det är med detta engagemang för kunden som vi har byggt upp den kompetens och produktkännedom som vi har idag. Våra produkter kommer från världsledande tillverkare med hög kvalitet i varje led. Lokalt utför vi tryckluftsinstallationer och service. Läs gärna mer om vårt företag på www.nasstrommaskin.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
