Teknisk Kravsamordnare

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet och statligt affärsverk med uppdrag att säkerställa ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt kraftsystem i Sverige. Dem förvaltar och utvecklar transmissionsnätet för el och arbetar för att möta samhällets ökade behov av elektrifiering och energiförsörjning.
Deras målbild är att möjliggöra den fortsatta elektrifieringen av Sverige och skapa förutsättningar för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg elförsörjning.
Svenska kraftnäts huvudkontor ligger i Sundbyberg, men vi har även verksamhet i Göteborg, Västerås, Sundsvall, Luleå och Sollefteå.
Om rollenRollen innebär att tillämpa system engineering-metoder för kravhantering, med fokus på behovsanalys, kravmodellering, spårbarhet och livscykelhantering. Du ansvarar för att formulera, förenkla, tydliggöra och hantera krav kopplade till ritningar, tekniska dokument och dokumentationsflöden, samt säkerställa att dessa uppfyller aktuella behov och standarder.
Du har erfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation i både projekt- och förvaltningsmiljö, och är van att hantera krav kopplat till geodata och BIM inom bygg- och anläggningsprojekt. Rollen innefattar även att leda och samordna arbetsgrupper med specialistkompetens från olika teknikområden.
För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att analysera och strukturera komplex information, vara kommunikativ och pedagogisk i samarbetet med olika intressenter, samt arbeta metodiskt enligt etablerade processer. Du har erfarenhet av relevanta verktyg för krav- och dokumenthantering, såsom DOORS, Polarion eller Jira.Dina arbetsuppgifter
Analysera och strukturera befintliga kravdokument kopplade till ritnings- och dokumenthantering samt geodata och därefter omarbeta dessa för att passa en verksamhet i förändring och de krav som finns på de tekniska riktlinjernas utformning.
Identifiera och åtgärda utdaterade eller otillräckliga krav gällande bland annat format, namngivning, ritningshuvud mfl.Identifiera, samordna och åtgärda krav som står i konflikt med krav i andra tekniska riktlinjer och styrdokument.
Säkerställa att kravställningen omfattar förvaltningens behov av dokumentation och information församtliga relevanta anläggningstyper samt geodata.
Tilldela och hantera unika ID:n till varje krav för att underlätta spårning och förvaltning, detta sker tillsammans med andra initiativ för krav-ID som finns på Svenska kraftnät.
Samarbeta med intressenter för att säkerställa att kraven är korrekta, aktuella och användbara, och att de tar hänsyn till utvecklingen av geodatabaser för förvaltning och BIM.
Leda och samordna en arbetsgrupp bestående av specialistkompetens inom olika anläggningstyper, såsom station, luftledning och kabel.
Utveckla och implementera processer för systematisering och uppdatering av kravdokumentation, med hänsyn till pågående utvecklingsarbete och nya förutsättningar.
Dokumentera och kommunicera arbetet och de uppdaterade kraven till relevanta parter.
För mer utförlig information om uppdraget och dess förutsättningar samt krav på konsulten, se bifogade dokument.
KompetenskravVi ser att du har,
Högskole- eller universitetsutbildning om minst 3 år inom teknik, IT, samhällsbyggnad eller annan utbildning som av uppdragsgivaren bedöms som likvärdig.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare, delprojektledare, uppdragsledare eller motsvarande roll inom teknik anläggningsdokumentation.
Minst 5 års som kravhanteringsspecialist, kravsamordnare eller motsvarande roll inomteknisk anläggningsdokumentation.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av systematisk kravhantering och strukturering av krav i kravdatabas, exempelvis IBM DOORS, Polarion, Jira eller liknande verktyg inom teknisk anläggningsinformation.
Erfarenhet av att strukturera, leda och genomföra remiss- eller förankringsprocesser för styrande dokument (t.ex. riktlinjer, standarder, tekniska kravdokument)
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och tillämpa relevanta branschstandarder för ritnings- och dokumenthantering, geodata eller BIM, exempelvis ISO 19650, BSAB och relevanta SS EN standarder. Erfarenheten ska omfatta praktisk tillämpning i projekt eller förvaltning, inte enbart övergripande kännedom.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 8 åren av kravhantering samt framtagning och/eller uppdatering av tekniska kravdokument eller tekniska riktlinjer.
Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Vana av att arbeta i miljöer med skyddsvärd information eller säkerhetsskyddade verksamheter, alternativt kunna uppvisa motsvarande erfarenhet från uppdrag med höga krav på informationssäkerhet.
Erfarenhet av att arbeta med unika krav ID och spårbarhet mellan krav, kravdokument och tillämpning i projekt/förvaltning.
Mervärdeskrav:
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till 3D modeller och/eller BIM modeller i bygg- eller anläggningsprojekt.
Minst 3 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering kopplad till geodata, geodatabaser eller GIS baserade informationsflöden.
Minst 5 års erfarenhet av ritnings- och dokumenthantering från anläggningsprojeket inom energi-branchen.
Minst 5 års erfarenhet under de senaste 7 åren av kravhantering i anläggningsförvaltning, där kravdokument och informationsstrukturer används aktivt i förvaltningsskedet.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 20/4 - 31/12 2026
Förlängningsoption: 1+1 år
Omfattning: 100%
Placeringsort: Svenska kraftnäts kontor i Sundbyberg.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
