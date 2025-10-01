Teknisk innesäljare EL
2025-10-01
Vill du arbeta tillsammans med engagerade kollegor? Brinner du för kundservice, tekniska lösningar och att göra skillnad i kundens vardag? Då kan du vara vår nästa tekniska innesäljare i Gävle!
Som teknisk innesäljare med inriktning mot el kommer du att vara en nyckelspelare i ett team som arbetar nära tillsammans med utesäljare, butikssäljare och andra funktioner. Du kommer att hantera tekniska förfrågningar, ge rådgivning kring elprodukter och lösningar, samt bidra till att våra kunder får rätt produkter och tjänster för sina behov.
Viktiga personliga egenskaper för att trivas och lyckas i rollen som teknisk innesäljare:
Lösningsorienterad med tekniskt intresse: Genom ditt tekniska intresse och lösningsfokus bidrar du till att förbättra våra kunders verksamheter med Solars produkter och värdeskapande tjänster.
Engagerad och kreativ: Ditt engagemang och din kreativitet skapar mervärde för våra kunder och deras behov att hitta lösningar.
Digital och strukturerad: Du trivs att arbeta digitalt och på ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa bästa möjliga leverans.
Serviceinriktad och professionell: Du motiveras av att arbeta med många kontaktytor och har en serviceinriktad inställning och proffsig attityd.
Vi söker dig med erfarenhet eller teknisk kompetens inom EL, men nyfikenhet för branschen, ett starkt driv och viljan att utvecklas är viktigast för oss.
Kortfattat om rollen
Utifrån kundens behov och din kunskap inom branschen arbetar du med försäljning av Solars produkter och tjänster främst över telefon och dator.
I din roll kommer du att arbeta självständigt, såväl samarbeta med kollegor inom Solar kring sådant som kundaktiviteter, offerter, samt jobba proaktivt mot nya och befintliga kunders behov av produkter och tjänster.
Du kommer även vara en del av vårt löpande förbättringsarbete.
Som teknisk innesäljare inom el arbetar du med att ge rådgivning och support till våra kunder kring elmaterial och tekniska lösningar. Erfarenhet eller kunskap om elmaterial är därför meriterande,
Vi erbjuder bland annat
Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans.
När vi frågar medarbetare varför de trivs i sina roller får vi ofta svaren:
Känslan av förtroende och att det jag gör är viktigt. Alla bidrar till den större helheten
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till.
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare och läsa mer om rollen som teknisk innesäljare: Möt våra medarbetare
Kontakt och ansökan
Låter detta som du? Vi arbetar med löpande urval och ser framemot din ansökan snarast.
Önskar du ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Ehrencrona, +46 725 053 366, stefan.ehrencrona@solar.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406) Kontakt
HR Partner
Julia SKoglund hr@solar.se Jobbnummer
9534538