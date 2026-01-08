Teknisk fastighetsförvaltare
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Fastighetsavdelningen är en del av samhällsbyggnadskontoret och har det samlade ansvaret för kommunens lokal- och fastighetsbestånd.
Avdelningens uppdrag är att säkerställa att kommunens verksamheter har tillgång till funktionella, ändamålsenliga och hållbara lokaler som på ett långsiktigt sätt stödjer behov och utveckling.
Förvaltning och utveckling av kommunens lokaler sker utifrån ett helhetsperspektiv där ekonomi, teknik och hållbarhet vägs samman. Arbetet omfattar både strategisk planering och daglig förvaltning samt sker i nära samverkan med kommunens olika verksamheter.
Fastighetsavdelningen består av cirka 20 medarbetare som är organiserade i två enheter: Förvaltningsenheten och Kontorsservice.
Förvaltningsenheten ansvarar för förvaltning och drift av kommunens egna och inhyrda lokaler. I uppdraget ingår bland annat avtalshantering, planerat underhåll och lokalutveckling. Enheten ger även stöd i olika fastighetsrelaterade frågor såsom projekt, besiktningar och brandskydd samt hanterar hyresmöten och hyressättning. Inom förvaltningsenheten finns funktioner som fastighetsförvaltare, tekniska fastighetsförvaltare och fastighetstekniker.
Kontorsservice ansvarar för att säkerställa en effektiv och välfungerande arbetsplats inom kommunens kontorslokaler. Arbetet omfattar lokalplanering, brandsäkerhet och samordning av kommunstyrelsens lokaler. Enheten ansvarar även för administrativa och praktiska funktioner såsom exempelvis post, telefoni, abonnemang och kontorsmaterial m.m.
Inom kontorsservice finns tjänster som exempelvis administratörer och samordnare.
Vi söker nu en driven teknisk fastighetsförvaltare till förvaltningsenheten som vill vara med och utveckla vårt fastighetsbestånd till en trygg, hållbar och välfungerande resurs för kommunens invånare och verksamheter.
I rollen som teknisk fastighetsförvaltare ansvarar du, tillsammans med övriga kollegor inom enheten, för drift, underhåll och utveckling av kommunens fastigheter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat uppföljning av felanmälningar, planering och genomförande av underhållsåtgärder, samordning av besiktningar, hantering av skadeärenden samt säkerställande av att myndighetskrav uppfylls. Du ansvarar även för större lokal- och hyresgästanpassningar.
Vidare ingår det i rollen att driva och samordna kommunens energi- och hållbarhetsarbete kopplat till fastighetsbeståndet. Detta innebär ett strategiskt arbete för att minska kommunens klimatpåverkan och öka energieffektiviteten, exempelvis genom uppföljning av energistatistik, men också genom praktiskt arbete i form av genomförande av energieffektiviseringsprojekt.
Du arbetar nära både interna verksamheter, externa fastighetsägare och leverantörer och fungerar ofta som den sammanhållande länken i såväl projekt som i det dagliga arbetet. Budgetansvar ingår för dina underhållsprojekt, och du bidrar även i frågor som rör investeringsplanering, bygglov och byggtekniska utredningar.
Vi söker dig som har teknisk utbildning inom exempelvis bygg, fastighet eller installation, kombinerat med minst fem års erfarenhet från liknande arbete. Du behöver kunna arbeta strukturerat och lösningsorienterat och trivas i en roll där du samarbetar med många olika aktörer.
Erfarenhet från offentlig sektor och kunskap om fastighetsekonomi, myndighetskrav och LOU är meriterande.
Därutöver ser vi kunskap och erfarenhet inom energi- och hållbarhetsfrågor som ett särskilt starkt mervärde. Det gäller exempelvis arbete med energieffektivisering, energianalyser och uppföljning av energiprestanda, energideklarationer, driftoptimering samt förståelse för energisystem i fastigheter. Erfarenhet av att arbeta mot uppsatta energi- och klimatmål samt med energieffektiva investeringar är särskilt värdefull.
Om du är redo att ta steget och bidra till en effektivare och mer hållbar fastighetsförvaltning, ser vi fram emot din ansökan!
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningen avser en heltidstjänst.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
