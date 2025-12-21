Teknisk Chef till Hallands Hamnar
2025-12-21
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Om Hallands Hamnar
Hallands Hamnar AB är en fullservicehamn med anläggningar i både Halmstad och Varberg. Vi har bred erfarenhet och kapacitet inom segmenten container, RoRo, bulk, biobränsle, bilar, recycling och skogsprodukter. Vi är cirka 155 årsanställda, omsatte 385 miljoner kronor 2024 och hanterade cirka 4,2 miljoner ton gods.
Är du ingenjör med erfarenhet av underhåll, tekniska system och projektledning? Vill du ta ansvar för hamnens infrastruktur, driva tekniska investeringar och leda utvecklingsprojekt i en dynamisk miljö? Då är detta din möjlighet att bli en nyckelperson i framtidens hamn - Hallands Hamnar!
Om rollen
Som Teknisk Chef hos Hallands Hamnar har du det övergripande tekniska ansvaret för våra hamnanläggningar och leder anläggningsavdelningen med sex medarbetare. Du kombinerar strategiskt arbete med operativt engagemang - från att driva tekniska projekt och planera investeringar till att säkerställa långsiktigt underhåll och funktionalitet. Rollen innebär att du är vår tekniska expert i frågor som rör konstruktion, tillstånd, miljökrav, kalkyler och större utvecklingsprojekt för hamnens infrastruktur i Halmstad och Varberg.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Leda och utveckla anläggningsavdelningen med fokus på underhåll och investeringar
* Ansvara för tillståndsansökningar, remisser och myndighetskontakter (bl.a. Sjöfartsverket)
* Driva större projekt såsom kajrenoveringar, oljeledningar, muddringsprojekt och byggnationer
* Säkerställa miljötillstånd och långsiktiga redovisningar
Medverka i interna och externa forum för strategiska beslut och utvecklingsprojekt, där du bidrar med teknisk expertis och rådgivning.
Vi söker dig som är ingenjör med teknisk inriktning och har erfarenhet av underhållsarbete och projektledning. Du är strukturerad, tydlig och tar plats när det behövs. Rollen kräver att du är både analytisk och handlingskraftig - du trivs med att arbeta nära verksamheten och att själv ta tag i frågor när det behövs.
Vi tror att du har:
* Ingenjörsutbildning (teknik, underhåll eller liknande)
* Erfarenhet av underhållsarbete och investeringar
* Förmåga att leda projekt och fatta strategiska beslut
* God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika intressenter
* Ledarerfarenhet och intresse för att utveckla medarbetare
Personliga egenskaper som gör dig framgångsrik i rollen:
* Du är trygg och samarbetsinriktad, med förmåga att skapa förtroende och engagemang
* Du tar initiativ, är lösningsorienterad och agerar med självförtroende
* Du har socialt genomslagskraft och kan påverka genom dialog och tydlighet
* Du är analytisk och strukturerad, men också praktisk och hands-on när det behövs
Hos oss
På Hallands Hamnar är våra värderingar - utvecklande, modiga, schyssta - en självklar del av vardagen. De vägleder våra beslut och vårt bemötande, alltid med kunden i fokus.
Här möts du av en kultur där vi stöttar varandra, vågar tänka nytt och strävar efter ständig förbättring.
Vi erbjuder friskvård, kompetensutveckling och ett arbetsklimat som präglas av professionalism och respekt - för vi vet att rätt förutsättningar skapar de bästa resultaten.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Hallands Hamnar med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup. Tjänsten söker du via ansökningslänken. Skicka in din ansökan senast 2026-01-26.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver säkerhetsprövning
Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
.
Vi ser fram emot Din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Hallands Hamnar AB
