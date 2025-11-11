Teknikintresserad vård- och omsorgspersonal
Visible Knowledge AB / Pedagogjobb / Kungsbacka Visa alla pedagogjobb i Kungsbacka
2025-11-11
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Visible Knowledge AB i Kungsbacka
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar som underlättar arbetet för medarbetare inom vård och omsorg?
Vi på Visible Knowledge arbetar med digitala verktyg och utbildningslösningar genom vår app VC-appen, som används dagligen av kommuner och privata aktörer över hela landet.
Nu söker vi en kreativ och tekniskt intresserad kollega som vill bidra till att skapa och utveckla innehåll som gör skillnad i vården.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Till en början kommer du att fokusera på att:
Skapa digitalt material - t.ex. utbildningsfilmer, instruktioner och informationsmaterial
Ge support och hjälp till våra användare i VC-appen och i kontakt med kunder
Med tiden kommer du även att få möjlighet att:
Arbeta med kundrelationer och försäljning till både befintliga och nya kunder
Delta i utvecklingen av vår app och våra digitala tjänster
Arbeta som konsult/lärare i YH-utbildningar
Bidra i marknadsföring, t.ex. via utskick, kampanjer och innehållsskapande
Planera, prioritera och driva egna projekt
Hantera administrativa uppgifter kopplade till projekten
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Lösningsorienterad och ser möjligheter i stället för hinder
Nytänkande, nyfiken och gillar att utveckla idéer
Tekniskt intresserad och snabb på att lära dig nya digitala verktyg
Självgående, ansvarstagande och prestigelös
En lagspelare som gärna stöttar kollegor
Beredd att ta dig an uppgifter utanför ditt kärnområde genom att läsa, fråga och lära nytt
Meriterande: Erfarenhet av utbildning, digitalt lärande eller innehållsproduktion.Publiceringsdatum2025-11-11Bakgrund
Du har erfarenhet från kommunal eller regional vård och omsorg - exempelvis som sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan liknande roll.
Vi är ett litet, prestigelöst team som arbetar tätt tillsammans. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det viktigaste är att du är trygg, kommunikativ, nyfiken och driven, med förmåga att förstå våra användares behov och omvandla dem till tydligt, engagerande och digitalt anpassat innehåll.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: emelie.askviken@visiblecare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekrytering Visible Knowledge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Visible Knowledge AB
(org.nr 559326-0556) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598147