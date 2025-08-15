Teknikinformatör till Saab!
2025-08-15
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi behöver bli fler! Vi söker en mångsidig teknikinformatör som uppskattar variation i vardagen. Saab erbjuder en roll med möjligheter att utvecklas inom området.
Du blir en del av teknikinformationsteamet inom avdelningen CAMO & Logistic Support. Vi är ett team som präglas av prestigelöshet och är en tight, familjär grupp där vi hjälps åt inom våra åtaganden.
Som teknikinformatör kommer du att jobba med att kommunicera ett tekniskt budskap med hjälp av text och bild. Ditt jobb består av att samla in, strukturera, komplettera och omformulera information så att den blir tydlig för en specifik målgrupp. På vår sektion jobbar vi brett inom teknikinformation och dina arbetsuppgifter kan komma att innebära:
* Framtagning av till exempel instruktionsböcker, materielvårdsscheman, beskrivningsdokumentation och underhållsinstruktioner
* Stöttar skribenter inom språk och att skriva pedagogiskt och målgruppsanpassat
* Deltar i leveransprocessen av publikationerna
* Utvecklar och förvaltar processer för teknikinformationen.
På Saab finns stora möjligheter till personlig utveckling. Detta kan exempelvis innebära redaktörsarbete samt metod- eller teknikledning inom teknikinformation. Rollen kräver att du har en helhetssyn, är lyhörd, samt villig att hjälpa till även utanför ditt direkta ansvarsområde. Vi förväntar oss att du är en aktiv part i att lösa problem och komma framåt. Din förmåga till samarbete och kommunikation kommer att vara avgörande för att lyckas då du kommer att ha många gränsytor och beroenden att ta hänsyn till i ett komplext projekt.
Inom sektionen har vi en bredd av olika projekt inom vilka arbetsmängden varierar över tid. Det är därför viktigt att du är flexibel och villig att åta dig olika typer av uppdrag där komplexiteten, verktygen, och metodiken varierar.
Vi söker dig som har erfarenhet inom teknikinformation och som person har du lätt för att se samband och kan lyfta blicken till ett helhetsperspektiv, samtidigt som du värdesätter att hålla god kvalitet i de detaljer som bygger upp helheten. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv. Samtidigt som du är en lagspelare, är du också självgående och har förmågan att driva uppdrag från start till mål.
För att lyckas i rollen har du:
* Eftergymnasial utbildning, till exempel som teknikinformatör, ingenjör eller kognitionsvetare
* Förmåga att sätta dig in i tekniska underlag och omvandla dem till tydlig och begriplig information
* Ett öga för kvalitet och detaljer, utan att tappa helhetsperspektivet
* God förmåga att uttrycka dig i skrift - både på svenska och engelska
* Erfarenhet av att skriva enligt Simplified Technical English
Det är meriterande (men inget krav) om du också har:
* Tidigare arbetslivserfarenhet inom teknikinformation
* Erfarenhet av arbete med underhållsutrustning kopplat till flygplansunderhåll
* Kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt S1000D
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
