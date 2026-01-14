Teknikinformatör
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Karlskrona Visa alla marknadsföringsjobb i Karlskrona
2026-01-14
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Karlskrona
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknikinformatör till ett uppdrag i industrimiljö med fokus på att ta fram tydliga och kvalitetssäkrade operatörsinstruktioner. Materialet tas fram iterativt genom nära samarbete med verksamheten, där du samlar in underlag, strukturerar innehåll och säkerställer att informationen blir korrekt, lätt att förstå och anpassad för olika målgrupper. Instruktionerna skapas i PowerPoint och hanteras i relevanta mallar och system.
ArbetsuppgifterSkapa och uppdatera operatörsinstruktioner (för närvarande i PowerPoint)
Samla in underlag genom intervjuer, fotografering samt hantering av bild och text
Strukturera och formulera teknisk information för god läsbarhet och förståelse
Arbeta i relevanta mallar och system för dokumentation
Koordinera granskning och driva processen mot godkännande tillsammans med berörda intressenter
KravErfarenhet av att arbeta som teknikinformatör inom industrin
Kunskap om maskindirektivet och maskinsäkerhet
God kunskap i Officeprogrammen
Förmåga att arbeta strukturerat, systematiskt och noggrant
Förmåga att analysera och utveckla innehåll och struktur i teknisk information
God språk- och formuleringsförmåga med känsla för språkstil och informationsflöde
Förmåga att samspela och kommunicera med många olika intressenter
Starkt eget driv och förmåga att arbeta självständigt
MeriterandeErfarenhet av att presentera information anpassad för olika målgrupperSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7052311-1789762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Karlskrona Central Station, Bicycle rental (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9684753