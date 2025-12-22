Tekniker till Boliden Aitik
2025-12-22
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
I rollen som Tekniker arbetar du huvudsakligen med att samordna stora reparationer av våra gräv och borrmaskiner. Det gör du i tätt samarbete med avdelningens beredare och planerare för att ta fram rätt material och sätta upp en tidsplan för underhållsstoppet. Teknikern har det stora ansvaret och agerar projektledare över underhållsstopp; där ingår kontinuerlig dokumentation för att i slutfas kunna skriva ihop stoppets slutrapport, samt leda medarbetare som arbetar mer hands-on i reparationerna.
Ditt team
Du kommer arbeta i ett engagerat team på tre medarbetare där samarbete och ansvarstagande är centrala värden. Tjänsten avser en tillsvidareanställning. Arbetstiden är förlagd till dagtid men kan variera vid underhållsstoppen.
Dina arbetsuppgifter
Besikta inför Underhållsstopp samt skapa arbetsorder och bestämma reservdelar som ska beställas
Beställa maskinresurser, kranbilar, traktorer och liknande
Boka upp externa utförare och ta fram underlag för bemanningsbokning
Skapa och utveckla arbetsinstruktioner i underhållssystemet Maximo
Ansvara för ekonomin och att fastställd budget hålls
Genomföra riskanalyser vid behov
Leda andra medarbetare under stoppen
Ta fram detaljerad underhållsrapport och slutrapport efter stoppen
Utvärdering och uppföljningsmöten efter underhållsstoppen utförande.
Ditt bidrag
Vi ser fram emot att jobba med dig som är engagerad, bygger goda relationer och samarbetar bra med andra i tvärfunktionella team Du trivs med att ta eget ansvar och arbeta strukturerat, samtidigt som du besitter ledaregenskaper som tydlig kommunikationsförmåga och förmåga driva projekt framåt. Du delar våra värderingar omsorg, mod och ansvar.
För att vara kvalificerad för rollen har du:
Gymnasieutbildning
Mekaniska kunskaper, gärna från tunga maskiner
Kommunikationsförmåga på svenska och engelska
B-Körkort
Det är meriterande med:
Ledarerfarenhet
Erfarenhet av bandburna maskiner
Erfarenhet av underhållssystem/reservdelssystem
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Daniel Samuelsson, +4670-4013869, Daniel.Samuelsson@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Amanda Johansson, amanda.2.johansson@boliden.com
Facklig information får du av:
Ledarna ledarna.aitik@boliden.com
Unionen unionen.aitik@boliden.com
SACO saco.aitik@boliden.com
Sista dag att ansöka är 11 januari 2026.
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850), https://www.boliden.com/sv/karriar/
982 92 GÄLLIVARE Arbetsplats
Aitikomr Anrikningsverket och Gruvan Jobbnummer
