Tekniker Solcellstvätt & fågelsäkring

Solcelltvätt NSC AB / Städarjobb / Simrishamn
2026-03-29


Vill du jobba i ett växande nyligen startat bolag där du får vara med från början - och faktiskt göra jobbet på riktigt?
Vi söker nu en tekniker för solcellstvätt och fågelsäkring. Arbetet sker ute i fält, ofta på hög höjd, och kräver både fysisk kapacitet och ansvarstagande.

Om tjänsten
Timanställning (ca 20-40 h/vecka)
Start omgående

Arbetsplats & utgångspunkt:
Företaget utgår från Simrishamn
Arbeten sker i hela Skåne och även övriga Sverige
Du behöver inte bo i Simrishamn, men du ska vara geografiskt rimligt placerad (t.ex. Ystad, Tomelilla, Malmö fungerar bra)

Viktigt: Du måste självständigt kunna ta dig till upphämtningsplats eller möta upp teamet där arbetet sker. I vissa fall behöver du ta dig till Simrishamn.

Dina arbetsuppgifter
Rengöring av solcellsanläggningar
Installation av fågelskydd på solcellsanläggningar
Arbete på tak och hög höjd
Resor till olika orter (ibland med övernattning)

Kvalifikationer
B-körkort (BE meriterande)
Mycket god svenska
Drogfri (drogtester kan förekomma)
Inte höjdrädd
God fysisk form
Du är minst 25 år gammal
Klarar av fysiskt arbete hela dagar
Flexibel - kan jobba med kort varsel
Lagspelare

Meriterande
Erfarenhet inom el, solenergi eller liknande (t.ex. elektriker, solcellstekniker)
Tidigare arbete på hög höjd eller liknande fysiska jobb

Vem du är
Du gillar att jobba - på riktigt
Du klarar av att dagarna ser olika ut
Du hanterar att allt inte alltid är strukturerat
Du är okej med att resa och jobba på annan ort
Du vill vara med och bygga något, inte bara förvalta eller ha en "trygg" anställning

Viktigt att förstå
Det här är ett nystartat bolag.
Det innebär:
Ingen färdig struktur
Högt tempo och ibland oklart läge
Ingen "trygg" standardroll
Schema vecka till vecka

Men också:
Snabb utveckling
Möjlighet att påverka din roll
Möjlighet att bli en nyckelperson

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: solcelltvatt.se@gmail.com

Arbetsgivare
Solcelltvätt NSC AB (org.nr 559525-9887), https://solcelltvatt.se/

