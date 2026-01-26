Tekniker/Konstruktör
2026-01-26
Vi söker en Tekniker/Konstruktör med fokus på underhåll och utveckling av produktionsutrustning, kvalitetsdokumentation, 3D-produktion och mekanik som uppskattar ordning, tydliga arbetssätt och gediget hantverk.
Tjänsten är på Swedlocks huvudkontor i Halmstad och är en tillsvidareanställning på heltid. Du kommer att tillhöra och ingå i enheten för teknik och utveckling och fungera som stöd till produktionsavdelningen.
Swedlock utvecklar, tillverkar, säljer, driftar och installerar digitala låssystem för samhällsviktiga kunder i Skandinavien. Systemen skall karakteriseras av och användarvänlighet. Företagets produkter skall bidra till en effektiv och pålitlig samhällsservice och kännetecknas av en hög teknisk kvalitet och hållbarhet i hela produktlivscykeln.
Om rollen Tjänsten som Tekniker/Konstruktör är en central del av både produktion och utveckling, där du bidrar till att våra produkter håller hög och jämn kvalitet över tid. Du trivs med att arbeta metodiskt, lära dig nytt och ta ansvar för att saker blir gjorda på rätt sätt från början.
Du samarbetar med andra delar av organisationen och får möjlighet att vara delaktig och påverka utvecklingen av våra låsprodukter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Dokumentation och rutiner
• Upprätta, förvalta och förbättra samtliga Standard Operating Procedures (SOP).
• Säkerställa att rutiner följs och är uppdaterade.
• 3D-produktion
• Driva och övervaka vår 3D-printerproduktion.
• Ansvara för underhåll, kalibrering och felsökning av 3D-skrivare.
• Planera och genomföra utskrifter enligt behov.
• Konstruktion och tillverkning
• Skapa mindre mekaniska konstruktioner och tillbehör till våra låssystem.
• Ta fram produktionshjälpmedel.
• Utföra konverteringsarbeten av ritningar och CAD-underlag
• Arbeta självständigt i Solid Works, där goda kunskaper är ett krav
• Mekanisk provning
• Genomföra mekaniska tester av komponenter, särskilt de mer komplexa eller kritiska.
• Dokumentera resultat enligt gällande krav.
• Stöd i produktion
• Utföra löpande underhåll i produktionen.
• Ge tekniskt stöd vid monterings- och produktionsmoment.
• Utföra kvalitetshöjande arbete kopplat till kontroll av inkommande material.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har följande erfarenheter och kvalifikationer
• Goda kunskaper i Solid Works, erfarenhet av Solid Works PDM är en fördel.
• Grundläggande kunskaper i mekanik och konstruktion.
• Erfarenhet av 3D-printing är meriterande.
• God förmåga att läsa och hantera ritningar och CAD-filer.
• Strukturerat och noggrant arbetssätt.
• Gymnasieingenjörsexamen, lämplig inriktning, alternativt motsvarande erfarenhet inom området.
• Meriterande är högskoleingenjörsexamen, lämplig inriktning, alternativt likvärdig kompetens genom erfarenhet.
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen
• Stark vilja att lära dig nytt och utvecklas över tid.
• Tycker om att lösa problem.
• Trivs med ordning, reda och ett genomtänkt arbetssätt.
• Praktiskt lagd och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Har respekt för rutiner, kvalitet och långsiktiga lösningar.
Varför Swedlock? Hos Swedlock får du vara en del av en innovativ och framåtsträvande organisation. Vi strävar ständigt att förbättrar arbetsmetodik och effektivitet, samtidigt som vi fortsätter att utveckla lösningar för samhällskritiks infrastruktur.
Vår företagskultur På Swedlock lever den entreprenöriella andan kvar, där innovation och utveckling står i fokus. Vi trivs med att jobba på plats för att främja nära samarbeten och snabba beslut. Samtidigt måste våra processer hela tiden utvecklas och stärkas i och med att vi växer, blir fler och får fler kunder. Vår arbetsmiljö är familjär och flexibel med korta beslutsvägar som ger dig möjlighet att påverka och växa med oss.
Vi värnar om gemenskap och glädje i vardagen och arrangerar sociala aktiviteter såsom exempelvis oktoberfest, After Works och olika friskvårdsinitiativ. Här skall vi ha roligt på jobbet samtidigt som vi är en del av ett företag som stöttar och ger tillbaka.
Ansökan Sista ansökningsdatum är den 22 februari, men ansök gärna så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ulf Kullman, 0730-63 90 54, ulf.kullman@swedlock.se
I och med verksamhetens karaktär har vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundskontroller på vår slutkandidat. Innan en bakgrundskontroll genomförs kommer du att ombedjas att ge ditt samtycke. Vi ser fram emot din ansökan!
Om Swedlock Swedlock AB utvecklar, tillverkar, säljer och installerar digitala nycklar och låssystem. Våra kunder är företag och offentlig sektor som hanterar ett stort antal nycklar i sin verksamhet. Under devisen "Nyckeln till staden" har vi levererat mer än 150 000 lås till över 150 kommuner i Skandinavien. Swedlock grundades 2007 av entreprenörer med mer än 35 års erfarenhet av att hantera avancerade låssystem. De smarta välbeprövade lösningarna har gjort Swedlock till marknadsledande inom sin nisch. Vi är cirka 90 medarbetare och vårt huvudkontor med utvecklingsavdelning finns i Halmstad, där vi även har tillverkning och försäljning. Swedlock är sedan sommaren 2022 en del av säkerhetskoncernen RCO Security Group AB. RCO Security ägs till 100 procent av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. Läs mer om oss på swedlock.com
