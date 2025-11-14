Tekniker inom Hydrauliska System
2025-11-14
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
, Stenungsund
, Kungälv
, Trollhättan
, Vänersborg
Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
HydTech AB söker en erfaren tekniker inom hydrauliska system som vill vara med och bygga, utveckla och driftsätta avancerade hydraulsystem - främst inom den marina sektorn.
I rollen får du ett stort eget ansvar och möjlighet att arbeta nära både utveckling och kund, där ditt tekniska kunnande verkligen gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Bygga och driftsätta hydrauliska system för marina applikationer
Felsöka, testa och justera hydraulikkomponenter och system
Arbeta utifrån hydraulscheman och tekniska ritningar
Delta i projekt från konstruktion till färdig leverans
Utföra service och underhåll vid behov
Resa till kund och delta i driftsättningar på plats
Vi söker dig som Har minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete inom hydrauliska system
Har hög teknisk förståelse och vana att läsa och tolka hydraulikscheman
Är självständig, lösningsorienterad och trivs i en miljö där kvalitet och noggrannhet är avgörande
Är i god fysisk form och trivs i en praktisk, varierad vardag
Har en "can-do"-attityd och vill vara med och driva utvecklingen framåt
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder En stabil och växande arbetsplats med starkt tekniskt fokus
Möjlighet att arbeta med unika marina projekt i Sverige och utomlands
Ett team av engagerade kollegor med hög kompetens inom hydraulik
Goda utvecklingsmöjligheter inom både teknik och projektledning
Om HydTech AB
HydTech AB konstruerar, tillverkar och driftsätter avancerade hydraulsystem, med tyngdpunkt på marina applikationer. Vi är en komplett leverantör med hela värdekedjan från Design - Konstruktion - Driftsättning - Service Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556757-0139), http://www.wrkfrc.se Arbetsplats
Wrkfrc Kontakt
Johan johan.salinder@wrkfrc.se 0768377177
9604947