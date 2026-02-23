Tekniker högvolt och batteri
2026-02-23
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
Vi söker nu en teknisk specialist som vill arbeta praktiskt med avancerad felsökning och reparationer av högvolts- och batterisystem i elektrifierade drivlinor. Rollen passar dig som har en teknisk bakgrund inom el, energi eller mekatronik och som vill arbeta nära tekniken, inte bara analysera den på avstånd. Fokus ligger på att lösa komplexa tekniska problem på komponentnivå, där standardlösningar ofta inte räcker till.
Arbetet innefattar bland annat:
djupgående felsökning i högvolts- och batterisystem
analys av fel i energilagring, kraftöverföring och styrsystem
reparation och återställning på komponentnivå där det är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt
dokumentation, metodutveckling och kvalitetssäkring av tekniska åtgärder
teknisk dialog med interna och externa intressenter kring åtgärdsförslag och lösningar
Rollen kombinerar praktiskt arbete med ansvar för att strukturera och utveckla hur arbetet bedrivs.
Din Profil
Vi söker dig som har flera års praktisk erfarenhet av arbete med högvoltssystem och energilagring. Du har arbetat nära tekniken och är van vid att felsöka komplexa system där både el, mekanik och mjukvara samverkar.
Vi ser gärna att du:
har arbetat flera år med högvoltssystem, batterier eller elektrifierade drivlinor
har erfarenhet av avancerad felsökning snarare än ren komponentersättning
är trygg i säkerhetsarbete kopplat till hög spänning och energilagring
trivs i en roll där metoder och processer fortfarande utvecklas
är kommunikativ och kan förklara tekniska samband för olika målgrupper
Tidigare chefsroll är inget krav. Rollen passar lika bra för dig som idag är teknisk specialist eller senior tekniker och vill ta ett större helhetsansvar.
Vad som erbjuds
Du får möjlighet att arbeta i en miljö där teknisk kompetens står i centrum och där fokus ligger på att reparera, analysera och förbättra snarare än att byta ut hela system i onödan. Arbetet sker nära både teknik och beslutsfattande, med stor möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas framåt.
Det här är en roll för dig som vill:
arbeta med högvolts- och batteriteknik på djupet
vara med och bygga upp en teknisk verksamhet från grunden
kombinera praktiskt arbete med tekniskt ansvar
bidra till mer resurseffektiva och hållbara tekniska lösningarOm företaget
Detta är en direktrekrytering där du får en anställning hos företaget. Mer information om företaget ges i nästa steg i rekryteringsprocessen.
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19 alt. Mail june.parnanen@autorekrytering.se
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
