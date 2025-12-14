Tekniker förebyggande underhåll
2025-12-14
SCA Obbola AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Till SCA i Obbola söker vi dig som vill jobba med förebyggande underhåll. Tjänsten är ett vikariat till och med 2026-12-31 med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som tekniker arbetar du i mindre team med tillståndskontroll av vår produktionsutrustning. Du arbetar bland annat med förebyggande underhåll, utförande av smörjning, smörjsystem, oljebyten samt tillsyn och tillståndskontroller med analys. Arbetet utförs inom samtliga avdelningar i vår produktionsmiljö. I rollen är du delaktig i upprättande och uppdatering av ronder, rutiner och instruktioner för det förebyggande underhållsarbetet. Du arbetar aktivt med att säkerställa att underhållssystemet (SAP) används på rätt sätt samt medverkar vid uppföljning och styrning av underhållsplanerna.
Du arbetar nära underhålls- och driftorganisationen med grundorsaksanalyser för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Du är dessutom ett stöd för driftsorganisationernas operatörsunderhåll.
Vem är du?
Vi söker dig som är handlingskraftig och ansvarsfull. Du är självgående och kan själv planera din arbetsdag. Du förväntas arbeta förebyggande och är en engagerad lagspelare med viljan att nå uppsatta mål.
Du har teknisk gymnasieutbildning eller erfarenhet vi bedömer likvärdig. Har en analytisk förmåga och intresse för tekniska processer. Erfarenhet från liknande underhålls- och förbättringsarbete i processindustri och erfarenhet från att jobba i underhållssystem är meriterande men inget krav.
Självklart har du fokus på säkerhet, kvalitet och noggrannhet i dina arbetsuppgifter.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Emil Sävelind, gruppchef underhåll, emil.savelind@sca.com
Facklig företrädare för Pappers avd 29: Jonas Jansson, jonas.jansson@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-01-11
I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
Om SCA
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,7 miljoner hektar i norra Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4975-43842851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Obbola AB
(org.nr 556147-1003) Kontakt
Emil Sävelind 00000 Jobbnummer
9643340