Tekniker Ford/mg Karlstad

2025-12-23
Är du en efter en engagerad och erfaren tekniker som strävar efter att vara bäst på det du gör? Vill du bli en nyckelperson i vår satsning på en ny och modern anläggning i Karlstad? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Som fordonstekniker hos oss kommer du självständigt utföra samtliga förekommande reparations- och underhållsarbeten främst på Ford- och MG-modeller.
Du kommer att:
- Utföra regelbunden service och underhåll
- Diagnosticera och reparera fel och brister
- Använda modern felsökningsutrustning och verktyg
- Samarbeta med kollegor för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet
Du blir en del av ett team som tillsammans strävar efter att ge varje kund en professionell och trygg upplevelse. Hos oss står kunden alltid i centrum, och vi arbetar ständigt för att överträffa förväntningarna genom att alla bidrar med sitt bästa varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort teknik- och fordonsmekaniskt intresse. Du är ansvarstagande, strukturerad och uppskattar att arbeta efter rutiner och processer. Som person är du engagerad, lyhörd, och kommunikativ för att kunna förstå kundens behov och beskriva hur dessa ska lösas. Ibland håller inte planeringen vilket kräver att du är flexibel och stresstålig. Vidare har du en positiv inställning och lätt för att samarbeta med andra.Kvalifikationer
- Gymnasial utbildning, gärna inriktning fordon
- B-körkort
- Goda system- och datakunskaper
- Goda kunskaper i svenska, både i tal- och skrift
- Har du erfarenhet av liknande arbete är det meriterandeAnställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
