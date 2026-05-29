Teckenspråkskunnig elevassistent till Tybblelundsskolan
Örebro kommun / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-05-29
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du bli del av ett kompetent team som tillsammans arbetar för att ge eleverna deras bästa möjliga skolgång? Vi på Tybblelundsskolan söker nu en teckenspråkskunnig elevassistent som vill stötta en elev i åk. 5. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som teckenspråkskunnig resurspedagog kommer du att finnas med under skoldagen som stöd för en elev och personalen. Du kommer att finnas med i undervisningssituationer som tolkande teckenspråkskunnig resurspedagog samt vid samtal med vårdnadshavare som tolk. Du kommer att samarbeta med undervisande lärare samt elevhälsan.
Exempel på arbetsuppgifter:
resurs med tolkuppdrag för en elev under lektioner, raster och andra situationer under skoldagen
nära stöd för en elev och personal
Om arbetsplatsen
Tybblelundsskolan ligger sydost om Örebro stadskärna i närheten av Örebro universitet och är granne med Tybblelundshallen. Det är en treparallelig grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6. I dagsläget har vi ca 500 elever och ca 70 personal. I varje årskurs arbetar ett arbetslag nära eleverna med undervisning och fritidsverksamhet. Läs mer på skolans hemsida: https://www.orebro.se/tybblelundsskolan
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att kunna vara ett bra stöd i ditt arbete krävs att du kan använda svenska språket och svenskt teckenspråk separat i skilda situationer, att du kan växla mellan språken i ett gemensamt sammanhang och att du har en känsla för när det ena, respektive det andra, språket bör användas.
Som resurspedagog är du noggrann och självständig i ditt arbete. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du tycker att det är intressant att träffa olika typer av individer och att du trivs med en flexibel arbetssituation. Självklart har du en positiv elevsyn och ett stort genuint intresse av att arbeta med våra elever.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datavana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetKvalifikationer
adekvat gymnasieutbildning, t.ex. barn- och fritidsprogrammet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten
goda kunskaper i teckenspråk
kommunicera på svenska i tal med elever och kollegor som inte behärskar teckenspråk
Meriterande:
utbildad teckenspråkstolk och/eller dövtolk
erfarenhet av arbete med elever i åk 4-6
erfarenhet av arbete med elever med NPF diagnoser
erfarenhet att översätta mellan talad svenska och svenskt teckenspråkTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: särskild visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 70%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Tjänsten kan även komma att förlängas.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 10 juni.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 999/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 30062 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Rektor
Mariana Özel Gülger +4619215234 Jobbnummer
9935118