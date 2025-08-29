Teckenspråkig stödassistent till Kaggeledsbackens BmSS
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Kan du flytande teckenspråk?
Då behöver vi dig!
Kaggeledsbacken är ett serviceboende med placering i Örgryte-Härlanda. De 10 brukare vi stöttar har intellektuella och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Arbetsgruppen består av stödpedagog samt stödassistenter och arbetsplatsen kännetecknas av att nästintill alla är döva och samtliga kommunicerar via teckenspråk. Man arbetar med flera kollegor under arbetspasset och man ska alltid ha fokus på brukarna.
En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Det är viktigt att du agerar stabilt och tryggt när det uppstår hotfulla situationer eftersom det kan förekomma utåtagerande beteende på boendet. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.
Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. De får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I din roll ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.
All social dokumentation sker i dokumentationssystemet Treserva. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
Boende med särskild service erbjuder stöd dygnet runt. Vi utgår från hyresgästernas behov och behöver anpassa arbetstider utifrån det. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid samt helger. Vi använder Time Care Planering för verksamhetsanpassade och påverkningsbara scheman.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet eller stödassistentutbildningen. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng, 120 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst fyra terminers heltidsstudier. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du måste kunna flytande svenskt teckenspråk för att arbeta hos oss. För att kunna hjälpa våra brukare på bästa sätt är det viktigt att du har erfarenhet av målgruppen psykiatri och intellektuell funktionsnedsättning.
Kunskaper i alternativt tecken som stöd och kunskap inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är meriterande. Det är även meriterande om du har B-körkort och körvana, samt kunskaper i social dokumentation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och egenskaper. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation samtidigt som du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
ÖVRIGT
Bifoga gärna betyg och examensbevis
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Lotta Nartey 031-365 50 40 Jobbnummer
9483698