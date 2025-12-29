Technical Writer
Om NKT
NKT förbinder en grönare värld med högkvalitativ elkabelteknik och tar en central roll när världen går mot grön energi. NKT designar, tillverkar och installerar låg-, medel- och högspänningslösningar som möjliggör hållbar energiöverföring. NKT har sitt huvudkontor i Danmark och sysselsätter 6000 personer. NKT är noterat på Nasdaq Köpenhamn och omsatte 3,3 miljarder EUR 2024.www.nkt.com
Spännande möjlighet att utveckla din karriär hos en världsledande tillverkare av högspänningskablar!
Är teknisk redigering ett område som engagerar dig? Skulle du vara intresserad av att utvecklas i en internationell och expanderande verksamhet? Då har vi rätt jobb för dig.
Maskinsäkerhet, lagefterlevnad och kvalitet
Som teknikinformatör tillhör du ett team som arbetar med teknisk dokumentation, arbetsprocesser och maskinsäkerhet. I rollen ansvarar du för att skapa och underhålla operatörsinstruktioner, säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar och annan teknisk dokumentation för produktionsavdelningen. Våra huvudinriktningar är HSE, kvalitet och efterlevnad av lagkrav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara följande:
* Skapa och uppdatera operatörsinstruktioner i en iterativ process med datainsamling (bilder, befintliga data, intervjuer), granskningar och slutligen ett arbetsflöde för godkännande.
* Skapa och uppdatera bruksanvisningar i enlighet med maskindirektivet i de fall NKT är en maskintillverkare.
Vara involverad i investeringsprojekt/förändringar av maskiner och följa tidplan för leverans av operatörs- och säkerhetsinstruktioner, bruksanvisningar och annan teknisk dokumentation.
Strukturerad och tekniskt intresse
För att trivas i rollen behöver du vara analytisk, strukturerad och noggrann med ett lösningsorienterat tankesätt. Du är kommunikativ, har ett samarbetsinriktat förhållningssätt och ett genuint intresse för att skapa, skriva och presentera information för olika målgrupper. Din kommunikativa förmåga gör att du kan tala för dig själv och för avdelningen med interna och externa kunder, ledning och övriga intressenter.
* Förmåga att analysera och utveckla innehåll och struktur av teknisk information för bättre läsbarhet och förståelse
* Kunskap om att skapa illustrationer och bildhantering
* Goda kunskaper i Office-program
* Kompetens i att uttrycka sig väl på både svenska och engelska, såväl i tal som skrift, är nödvändig
Meriterande:
* Kunskap i maskindirektivet och maskinsäkerhet
Erfarenhet av UX-writing eller arbete med användarupplevelse
Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en innovativ miljö där din insats gör skillnad. Du kommer att vara en viktig del i att bibehålla en säker och effektiv arbetsmiljö samt att uppmuntra till samverkan bland alla i organisationen. Även om du inte uppfyller alla krav, vill vi gärna höra från dig. Din förmåga att engagera dig och ditt bidrag till vår gemensamma framtid är av stor betydelse för oss.
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontakt och ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2026.
Observera att vi på grund av GDPR-reglerna inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester, medicinska tester samt personlighetstester ingår i vår rekryteringsprocess.
