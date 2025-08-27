Technical Information Specialist till Husqvarna
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-08-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Detta är en spännande roll för dig som är tekniskt intresserad, gillar språk och vill ha en varierad vardag där du både får jobba praktiskt och koordinera projekt.
Som Technical Information Specialist blir ditt huvudfokus att stötta teamet med att kvalitetssäkra och uppdatera teknisk dokumentation, främst bruksanvisningar och servicebeskrivningar. Just nu pågår ett stort systemskifte där befintlig data behöver rensas och korrigeras i det gamla systemet för att sedan kunna migreras till det nya systemet. Du kommer bland annat arbeta med Excel-underlag för att uppdatera länkar och data.
På sikt kan rollen även innebära att du får ansvara för beställningar av teknisk dokumentation från externa partners, och ha nära dialog med interna avdelningar som R&D och Compliance.Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Rensa och korrigera befintlig data i system
• Stötta Tech Info-specialister med löpande uppgifter och uppdateringar
• Koordinera ordrar för manualer till externa leverantörer
• Föra dialog med många olika intressenter - från utvecklare till compliance-specialister
• Följa upp status på manualer, översättningar och tryckprocesser
• Hålla ihop många projekt parallellt och se till att inget missas inför produktionsstarterProfil
• Tekniskt intresserad, men också språkintresserad - du behöver kunna formulera dig väl på svenska och engelska (andra språk är meriterande)
• Strukturerad och organiserad, med förmåga att hålla ordning på många projekt samtidigt
• Serviceinriktad och bra på att bygga relationer internt och externt
• Van att jobba i Excel, gärna med erfarenhet av projektledning eller koordinering
• Eftergymnasial utbildning (t.ex. YH eller högskola inom teknik/logistik/industri)
Du erbjuds
Du får en snabb introduktion och kommer direkt in i ett arbetsflöde där du både får lära av erfarna kollegor och snabbt ta eget ansvar. Det är högt tempo och många deadlines, men också stora utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Om HusqvarnaHusqvarna är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är de världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Husqvarna är pionjärer inom smarta trädgårdslösningar och visst har du hört talas om deras robotgräsklippare Automower?Om företaget
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kund.
VillkorStartdatum: Omgående
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: Heltid
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51168_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com Jobbnummer
9478309