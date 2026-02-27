Technical Information Engineer
2026-02-27
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Technical Information Engineer som vill arbeta som teknikinformatör med fokus på att skriva, redigera och granska teknisk dokumentation. Rollen är en del av Integrated Logistics Support (ILS) och du bidrar till att ta fram publikationer som beskriver handhavande och underhåll av produkter och tjänster.
Du arbetar i en miljö där XML används (bland annat i Uptime4) och du är med och utvecklar samt designar interaktiva och digitala publikationer, såväl som trycksaker. Arbetet innebär många kontaktytor där du samlar in information från olika intressenter för att säkerställa korrekt och användbar dokumentation.
ArbetsuppgifterSkriva, redigera och granska teknisk information.
Utveckla och designa interaktiva och digitala publikationer samt trycksaker.
Ta fram material som beskriver handhavande och underhåll av produkter och tjänster.
Samla in och kvalitetssäkra information i dialog med olika intressenter.
Arbeta med XML-baserade informationsstrukturer och verktyg i dokumentationsflödet.
KravIngenjörsexamen eller annan teknisk utbildning.
Minst 3 års erfarenhet från området teknisk information.
Utmärkt svenska och engelska i tal och skrift.
Kunskap i XML.
Erfarenhet av Adobe Illustrator, Acrobat Pro och Creo Illustrate.
Avancerad nivå i Microsoft Office, särskilt Word och Excel.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Integrated Logistics Support (ILS) och förståelse för tillhörande analyser och informationsunderlag.
Kännedom om S1000D.
Erfarenhet av att arbeta i Uptime4.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
