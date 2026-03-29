Technical Customer Service Engineer
2026-03-29
Denna tjänst har sin huvudsakliga placering på vårt bruk i Munkedal. Resor kommer att förekomma i tjänsten.
Om du har frågor kring tjänsten eller rekryteringen kan du kontakta
Conny Olsson, Chef Teknisk Kundtjänst, via 010-4517292 eller conny.olsson@arcticpaper.com
Vill du arbeta i händelsernas centrum i gränslandet mellan teknik, kund och kvalitet? Som Technical Customer Service Engineer hos oss får du en nyckelroll där du omsätter kunders behov till konkreta förbättringar i våra produkter. Du blir en del av ett internationellt företag som utvecklar högkvalitativt finpapper och satsar på hållbara material och framtidens lösningar.
Om ossArctic Paper-koncernen är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper och pappersmassa i Europa, med fokus på tillväxt även inom biobaserade förpackningslösningar och fossilfri energi.
Vi är specialiserade på att producera bestruket och obestruket träfritt papper för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag.
Med jobb på Arctic Paper blir du en del av ett internationellt företag, där du får möjlighet att utvecklas och påverka din karriär. Vi investerar för framtiden och letar efter fler kollegor som vill växa tillsammans med oss. På Arctic Paper kommer du att få uppleva det bästa av två världar: att arbeta inom en stor internationell organisation som samtidigt har fokus på den lokala förankringen och som engagerar sig i lokalsamhällena där vi verkar.
Om rollenFör att förstärka vår tekniska kundservice på våra två svenska produktionsenheter i Munkedal och Grycksbo, söker vi nu en person med lämplig bakgrund inom grafisk produktion och/eller pappersproduktion till våra tekniska kundtjänst-team.
Teknisk kundtjänst är en central del i företagets marknads- och kvalitetsarbete, och är länken mellan våra kunders behov och vår produktion.
Om digFör att trivas och lyckas i rollen hos oss ser vi gärna att du är målmedveten, initiativrik och nyfiken på att utveckla dina tekniska och pedagogiska färdigheter. Du samarbetar väl med andra, tar gärna ansvar och bidrar till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö.Du arbetar strukturerat, analytisk och metodiskt, och har förmågan att självständigt driva ditt arbete framåt med hög kvalitet och tydligt fokus. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Om arbetsuppgifternaArbetsområdet inom teknisk kundtjänst är brett och vi jobbar mot flera olika intressegrupper, både inom bruket och externt på marknaden. De huvudsakliga uppgifterna är:
• Reklamationshantering
• Support och problemlösning till kunder
• Produktsupport till vår säljorganisation
• Kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling
• Delta i kundbesök på bruken med presentationer och fabriksvisning
• Besöka kunder tillsammans med personal från våra säljkontor
• Delta i koncerngemensamma marknadsaktiviteter och projekt
KvalifikationerKvalifikationerna för att lyckas i denna spännande och utmanade roll är följande:
• Gymnasieutbildning inom teknik, marknad eller annan likvärdig utbildning
• Eftergymnasial utbildning inom grafisk teknik och/eller pappersteknik, vilket är meriterande
• Minst 5 års erfarenhet och goda kunskaper inom endera grafisk produktion, tryckteknik eller pappersproduktion
• Engelska flytande både i tal och skrift, vilket är ett krav
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att förklara utredningar i skrift/rapporter
• Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav samt vana av att jobba i olika övriga IT och affärssystem
• Bra pedagogisk förmåga och erfarenhet eller vilja att utbilda och presentera inför grupp båda på svenska och engelska
• Erfarenhet att självständigt driva och delta i projekt
• B-körkort Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9289".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Paper Munkedals AB
(org.nr 556000-5273)
För detta jobb krävs körkort.
Customer Service center
Chef Teknisk Kundtjänst
Conny Olsson conny.olsson@arcticpaper.com 010-4517292 Jobbnummer
9825717