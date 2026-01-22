Tech Lead
2026-01-22
Beskrivning av uppdraget
Hos vår kund som verkar inom kollektivtrafiken finns en mängd videokameror som används av flera olika aktörer, t.ex. för larm som stödjer när man leder och fördelar trygghetspersonal i akuta situationer och förebyggande inom kollektivtrafiken.
Det videomaterial som finns idag kommer i huvudsak från fasta kameror på stationerna, nu går vår kund vidare och kopplar succesivt upp kameror från bussar, tåg och båtar.
Deras infrastruktur digitaliseras och de vill realisera nya funktioner flexibelt och enkelt till deras användare.
Oranisationen arbetar huvudsakligen med applikationer på Windows och viss web och backend på Linux. Våra system är endast On prem. Fokus är att deras backendkomponenter är byggda på .Net Core, och viss Typescript och React. De arbetar med agila utvecklingsmetoder och enligt DevOps principen.
Din kompetens och profil
Uppdraget går främst ut på att leda det tekniska arbetet för produktområdet.
Uppgifterna går bland annat ut på att:
Tillsammans med utvecklare och UX-specialister praktiskt driva DevOps för affärsområdets produkter. Du kommer också arbeta tillsammans med det övriga teamet bestående av utvecklare, systemspecialister, lösningsarkitekter och tech leads. De är idag en gruppering på 15 personer med hög teknisk kunskap.
Driva riktad tjänsteutveckling enligt målarkitektur.
Vara en rådgivande teknisk specialist för området till systemdrift, utvecklingsinitiativ och teknisk arkitektur. Du kommer också göra viss utveckling och code review.
Konsulten vi söker ska vara tech lead och senior lösningsarkitekt med kunskaper och erfarenhet inom teknisk mjukvaruproduktutveckling.
Självklart är du van vid att möta användare för att förstå deras behov och utifrån det bygga den bästa lösningen.
Skallkrav:
Minst 5 års erfarenhet av arbete som systemutvecklare inom .NET plattformen (.NET CORE och/eller .NET 5 eller senare) inom de senaste 7 åren.
Erfarenhet av att programmera i minst tre (3) vanliga programmeringsspråk, exempelvis C#, Java, TypeScript, JavaScript, Go, Python, C++ eller motsvarande.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att vara drivande i eller ansvara för val och tillämpning av testautomationsramverk och gemensamma teststandarder i ett utvecklingsteam.
Minst 3 års erfarenhet av design, utveckling av, och implementation av API:er.
Minst tre (3) års erfarenhet av databasdesign, implementation och felsökning i relationsdatabaser, exempelvis MS SQL, PostgreSQL eller MariaDB.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Tech Lead-roll eller motsvarande, där kandidaten haft ansvar för tekniska vägval, kodkvalitet och teknisk samordning samt leda seniora utvecklare i ett utvecklingsteam.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med applikationer i on-prem-miljö, där förståelse för servrar, lagring och nätverk varit relevant för lösningens design, driftsättning eller felsökning.
Meriterande:
Minst 3 års erfarenhet av att designa och implementera CI/CD flöden.
Minst 2 års erfarenhet av programmering i React, Angular, Vue eller liknande.
Minst 2 års erfarenhet av att designa och implementera Redis eller motsvarande distribuerad cache-lösning i redundanta kluster
Minst 3 års erfarenhet av att designa och implementera komplexa lösningar med microservicetänk.
Omfattning och Villkor:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 09-feb-2026 - 29-jan-2027, med möjlighet till förlängning hos NXT Interim Stockholm AB, med uppdrag hos kund hela perioden. Vi tillämpar kollektivavtal.
Uppdraget förväntas utföras på kontoret, Lindhagensgatan 100.
Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV, på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9698147