Teamledare till Positec Nordic i Jönköping
2026-03-04
Vill du kombinera operativt ansvar med coachande ledarskap och vara med och bygga upp effektiva processer i ett växande bolag? Lockas du av en roll där du får ena och utveckla ett team i både Sverige och Danmark - samtidigt som du arbetar nära försäljning, lager och after sales i en dynamisk och tekniknära miljö? Då har Positec Nordic i Jönköping möjligheten för dig!Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som operativ Teamledare på Positec Nordic i Jönköping blir du en viktig del i vårt team som hanterar de dagliga arbetsuppgifterna såsom orders, fakturor, garantier, telefonsamtal från återförsäljare samt diskussioner med vårt lager. Samtidigt axlar du en ledande roll hos oss som handlar om att stötta teamet, jobba mot KPI:er och ha ansvar för telefonsystem, statistik, mail och samtal. Fokus i rollen kommer vara på att få ihop gruppen och teamet. Du ansvarar för ett team som är stationerat i Sverige men du kommer också ansvara för medarbetare i Danmark. Du ska vara en van ledare på plats i Jönköping men också kunna coacha dina medarbetare på distans i Danmark. Resor med övernattning till Danmark förekommer cirka en gång i månaden.
Rollen innebär också nära samarbete med säljavdelningen där du som teamledare behöver vara tydlig, ställa krav, skapa struktur och samtidigt bidra aktivt i försäljningen. Det ingår även kontakt med After sales, som ansvarar för servicekurser och produktanalyser, samt samarbete med ekonomiavdelningen.
Du blir en del i att bygga upp och vidareutveckla Positec Nordics processer då vi nu är under uppbyggnadsfas och har stora ambitioner framåt. Just nu vi arbetar aktivt med att förbättra våra processer och implementerar nytt CRM-system som ska förenkla vårt arbete.
Rollen passar dig som vill arbeta operativt och strukturerat, men samtidigt trivs i en coachande roll med mycket samarbete. Det är en fördel om man tycker om tekniska utmaningar och trivs med förändringsarbete. Rollen innebär att arbeta i en erfaren grupp, bidra till utveckling av arbetssätt framåt samt vara kommunikativ, coachande och stöttande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ta emot inkommande samtal från företagskunder samt kontakt med vårt lager
• Hantera inkommande ordar, fakturor och garantier
• Kommunicera med företagskunder om status på leverans samt kring frågor och avvikelser
• Ha ansvar för telefonsystem, statistik, mail och samtal
• Delta i förbättringsarbete för rutiner och digitala processer
• Bidra till ett professionellt och serviceinriktat kundmöte
• Vara en coachande ledare och stötta teamet i Sverige och Danmark
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av:
• Ledarskap, kommunikation och coachning, är nyfiken, prestigelös och vill jobba operativt
• Van att arbeta efter KPI:er effektivt och uppskattar tydliga och dagliga mål
• Säljprocessen och förstår den
• Service, gärna digital kundservice där telefonsamtal och mail varit en naturlig del av arbetet
• Van att arbeta med digitala system och intresserad av att utveckla arbetssätt
• Noggrannhet, struktur och förmåga att följa processer och rutinbeskrivningar
• En serviceinriktad inställning och lätt för att skapa goda relationer
KRAV
• Erfarenhet av SAP
• Erfarenhet av CRM-system (Gärna Hubspot)
• Tala och skriva flytande på engelska och svenska, meriterande är gärna erfarenhet av danska, finska eller norska
• Körkort är ett krav då resa med hyrbil eller poolbil förekommer till teamet i Danmark
Om verksamheten
Du får möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa och jobba med ett team som har framåtanda samt ta del av flera förmåner, som friskvårdbidrag, privat sjukförsäkring, personalrabatt och möjlighet att låna hem och testa hand- och trädgårdsverktyg.
Positec är ett globalt tillverkningsföretag inom robotgräsklippare, trädgårdsverktyg och elverktyg, med huvudkontor i Suzhou i Kina och över 4 000 medarbetare världen över. Med ett starkt fokus på hållbarhet och teknologisk spetskompetens erbjuder vi en inspirerande arbetsmiljö där kreativa idéer och teamwork står i centrum. Vår internationella närvaro och stadiga tillväxt öppnar upp spännande karriärmöjligheter på en framtidsinriktad marknad.
Läs mer här: Positec - Battery-Powered Robots, Garden Tools, and Power Tools
Vårt kontor i Jönköping är stationerat på Rosenlund och här arbetar vi i en dynamisk arbetsmiljö i fina lokaler.
Bra att veta
I denna rekryteringsprocess samarbetar Positec Nordic med Poolia. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Louice Silvärn på?louice.silvarn@poolia.se
och Rebecca Sjölin rebecca.sjolin@poolia.se
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag, dock senast den 19 mars. Då intervjuer sker löpande rekommenderar vi att du inte väntar. Varmt välkommen med din ansökan! Tillträde snarast. Ersättning
