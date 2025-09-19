Teamledare till Lager
2025-09-19
Är du en strukturerad och engagerad ledare? Då kan du vara den vi söker som teamledare till vår kund i Ängelholm.
Om rollen
Om rollen

Vi söker dig med erfarenhet som ledare inom lager och logistik men framförallt söker vi efter någon som drivs av att arbeta nära personalen, med ett starkt fokus på individen och i förlängningen också teamet för att bygga ett positivt och välmående arbetsklimat. Din uppgift blir att säkerställa att vår kunds höga krav på kvalitet och effektivitet efterlevs, samtidigt som du stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete. Publiceringsdatum2025-09-19Profil
För att lyckas i denna roll ser vi gärna att du:
Är strukturerad och strategisk i ditt arbetssätt.
Har god kommunikationsförmåga.
Är skicklig på att hantera konflikter och motivera andra.
Leder genom att vara ett föredöme för dina kollegor.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig

Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt. Tjänsten är en del i vår uthyrningsverksamhet där du är anställd på Insitepart AB och arbetar på uppdrag av vår kund.Anställningsvillkor
Erfarenhet från en liknande ledande roll.
God kommunikatör och har goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska.
Duktig på att driva förbättringsarbete och samtidigt ha förmågan att förvalta och upprätthålla motivation hos dina medarbetare.
Starkt intresse för logistik och en god analytisk förmåga.
Tidigare erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Tidigare erfarenhet från arbete i Quinyx är meriterande.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
